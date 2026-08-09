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Mercado

Interesantes refuerzos para dos hipotéticos rivales directos del Básquet Coruña

El San Pablo Burgos ficha a uno de los destacados de la pasada Primera FEB; el Bàsquet Girona, a una promesa francesa

Chaly Novo
Chaly Novo
09/08/2026 05:00
Acción de Raúl Lobaco en el Oviedo-Estudiantes de la Final Four disputada en el Coliseum
Acción de Raúl Lobaco en el Oviedo-Estudiantes de la Final Four disputada en el Coliseum
Alberto Nevado/FEB
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El mercado veraniego sigue su curso. Aunque ya hay clubes con la plantilla cerrada, como el Básquet Coruña, otros redondean su contingente, ya sea porque van con cierto retraso o porque jugar competición europea demanda un grupo de jugadores más amplio.

Este último es el caso del San Pablo Burgos, décimo tercer clasificado –con dos triunfos de margen sobre el descenso– de la ACB 2025-26, que se hace con los servicios de uno de los jugadores destacados en la última Primera FEB, el escolta Raúl Lobaco.

El zaragozano, de 25 años y 1,90 metros, debutará en la máxima categoría nacional. Su puerta de entrada son los 11,7 puntos (35,3% de acierto en triples), 4,2 rebotes y 1,3 asistencias que promedió en 34 partidos con el Oviedo, el invitado sorpresa a la Final Four del Coliseum, donde el conjunto carbayón cayó en semifinales ante el Estudiantes.

Con Lobaco, la plantilla gobernada por Porfi Fisac cuenta con 16 elementos, más el joven escolta Joaquín Taboada, en principio destinado a disputar la Liga U.

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Dos días después de soltar una de las bombas del verano, el fichaje del escolta estadounidense Mac McClung, campeón del concurso de mates de la NBA en 2023, 2024 y 2025, otro de los presumibles rivales del Básquet Coruña en la batalla por la permanencia, el Bàsquet Girona, anunció un fichaje con menos relumbrón pero con visos de ser importante.

El club propiedad de Marc Gasol recluta a una gran promesa francesa, el pívot Zacharie Perrin, de 21 años, 2,08 metros que hace dos años fue MVP del Eurobasket sub-20.

Perrin, formado en la cantera del Antibes se su país, procede del Hamburg Towers alemán, con el que firmó 10, puntos, 6,2 rebotes y 1,6 asistencias en liga y 13,1 tantos, 8.1 capturas y 1,1 pases de canasta en la Eurocup.

Es el décimo tercer miembro para el equipo que sigue dirigiendo el compostelano Moncho Fernández, que el curso pasado finalizó décimo segundo, con cuatro triunfos más que el penúltimo.

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