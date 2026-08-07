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Copa Galicia

Veteranos buscan ayuda para representar al Básquet Coruña en 'otra' Copa Galicia

David Merelas, también conocido como MereClown, intenta organizar un partido entre aficiones de los cuatro clubes participantes en el torneo autonómico

Chaly Novo
Chaly Novo
07/08/2026 17:13
Leymita, mascota del Básquet Coruña, anima a la afición durante un partido en el Coliseum
Leymita, mascota del Básquet Coruña, anima a la afición durante un partido en el Coliseum
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Con motivo de la Copa Galicia, que el 5 y el 6 de septiembre albergará el compostelano Multiusos Fontes do Sar, David Merelas, también conocido como MereClown, están intentando organizar un partido entre "aficiones de los jugadores de los cuatro equipos participantes", según cuenta Raúl López, jugador del Básquet Coruña a finales del siglo pasado y principios del presente.

Un par de veteranos del equipo Golfiños están en la tarea de montar un equipo para representar al equipo naranja, que en la primera semifinal del torneo autonómico se enfrentará, a partir de las 18.00 horas, al Ourense, el único de los participantes que no jugará la ACB 2026-27.

Diego González Regueira junto a Pablo de Amallo

El Básquet Coruña se medirá al Ourense en semifinales de la Copa Galicia

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También intentan que el club se involucre en la medida de los posible; por ejemplo, aportando equipaciones y facilitando a este grupo de jugadores una pista donde poder llevar a cabo al menos un par de entrenamientos, con el objeto de tener una representación en Santiago que esté a la altura de las circunstancias. 

Aunque son conscientes de que con el regreso a la ACB, y todo lo que ello conlleva, el personal de la entidad presidida por Pablo de Amallo podría estar a tope de trabajo estos días. En el tema del recinto también podría intervenir el Concello da Coruña.

La intención de David Merelas es que el encuentro entre aficiones se dispute el sábado 5, en principio antes de las semifinales de la Copa Galicia. La segunda medirá al anfitrión Obradoiro y al Breogán.

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