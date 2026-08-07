Las selecciones llaman a filas a las dos torres del Básquet Coruña

Acción de Karlis Silins durante un partido entre Letonia y Polonia de clasificación para el Mundial 2027 FIBA

Todavía no ha echado a andar ni la pretemporada y el Básquet Coruña ya va sufrir los rigores del 'virus FIBA'. Los dos jugadores más altos de la plantilla naranja ha sido convocados por sus selecciones nacionales.

Dmytro Skapintsev, de 2,16 metros, está entre los 16 llamados por el seleccionador de Ucrania, el letón Ainars Bagatskis, para los dos primeros partidos de la segunda fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027.

El combinado eslavo, que terminó segundo, tras España , en la fase inicial, jugará el 29 de agosto contra Grecia. El encuentro se disputará en la capital de Letonia, Riga, hogar habitual de Ucrania desde el inicio del conflicto bélico con Rusia.

Dima ha jugado los tres últimos partidos de su combinado nacional, las visitas a Dinamarca y España y como local frente a Georgia, donde firmó 17 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias, 2 tapones y 27 créditos de valoración.

Skapintsev y sus compañeros viajarán después de Podgorica, capital de Montenegro, donde el último día del presente mes se las verán con la selección anfitriona, en la cual, casi con total seguridad, no estará su nuevo compañero en el Leyma, Dino Radoncic, quien no ha vuelto a jugar un partido desde que el pasado marzo se le diagnosticó una tromobis venosa en la pierna izquierda, dolencia que puso fin a su primera temporada de naranja cuando al plantel entrenado por Carles Marco le restaban ocho compromisos de la fase regular.

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También se perderá unos días de la pretemporada naranja el letón Karlis Silins. El ala-pívot de 2,11 metros ha sido llamado por el seleccionador Janis Gailitis para los encuentros en Croacia (27 de agosto) y frente a Israel (30 de agosto).

Silins participó en tres de los cuatro partidos que su selección disputó en las dos últimas ventanas, la de febrero-marzo y la de julio. Marcis Steinbergs (UCAM) es el otro jugador ACB llamado por Gailitis.

Aunque la Confederación Brasileña de Baloncesto (CBB) todavía no ha anunciado la convocatoria del seleccionador Aleksandar Petrovic para los dos primeros duelos de esta segunda fase, todo apunta a que entre ellos estará Caio Pacheco.

El base, el jugador más regular del conjunto naranja la pasada temporada, por fin obtuvo galones en la seleçao en la anterior ventana FIBA, celebrada a principios del mes pasado. Pacheco rayó a gran altura en los duelos, ambos domicilio, contra Venezuela y Colombia.

En el arranque de esta ronda, Brasil recibirá a República Dominicana el viernes 27 de noviembre y tres días después hará lo propio con México.

Dmytro Skapintsev defiende una penetración durante un Ucrania-Georgia FIBA

La duda de Conditt

Carles Marco también podría perder por unos días a George Conditt IV, aunque el pívot puertorriqueño no ha sido reclutado para las últimas ventanas premundialistas. En lo que va de año solamente jugó un partido con su selección, el que le enfrentó a la de Canadá a finales de febrero.

En la AmeriCup celebrada el pasado verano, el exjugador del Gran Canaria disputó cuatro encuentros, uno más que en la que fase de clasificación para el torneo continental que acabaría conquistando Brasil.

Conditt, que el día 22 de este mes cumple 26 años, ha disputado 31 partidos oficiales con el combinado nacional, en el que su debut fue en 2021, en el Preolímpico de París 2024 disputado en Belgrado.

Por el contrario, el técnico badalonés sí podrá contar durante toda la fase de preparación para el regreso a la ACB con los lituanos Lukas Uleckas y Tomas Dimsa, puesto que no han sido reclamados por el seleccionador, el legendario Rimas Kurtinaitis.

Los jugadores que van con sus selecciones se perderán al menos los dos primeros amistosos, el duelo con el Obradoiro, el 25 de este mes en Vilagarcía de Arousa, y la visita al Palencia cuatro días después. No deberían tener problemas para estar en el siguiente compromiso, la semifinal de la Copa Galicia, el 5 de septiembre, en el Multiusos Fontes do Sar, contra el Ourense.