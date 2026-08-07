El giro al este del Básquet Coruña

El lituano Tomas Dimsa fue el último fichaje del Básquet Coruña 2026-27 ACB Photo/Aitor Bouzo

Cerrada ya la plantilla para el curso 2026-27, el Básquet Coruña incorpora una nueva nacionalidad a su historial, la puertorriqueña de George Conditt IV, una de las seis caras nuevas que a partir del próximo lunes se pondrán a las órdenes de Carles Marco.

Además, el equipo naranja ha contratado a un estadounidense, Alonzo Verge Jr.; a un letón, Karlis Silins; a dos lituanos, Lukas Uleckas y Tomas Dimsa; y un ucraniano, Dmytro Skapintsev.

Todos esos países habían aportado más de un jugador a las sucesivas plantillas de los 30 años de vida del primer equipo herculino. El menos numeroso, Ucrania, con un solo precedente. Y breve. En la temporada 2015-16, Vladi Orlov vistió la camiseta naranja durante solamente nueve partidos. Descontento con los minutos, poco más nueve de media, que le otorgaba Tito Díaz, el ala-pívot pidió salir y se fue al CB Morón de LEB Plata (actual Segunda FEB). Equipo al que, curiosamente, regresó la campaña pasada.

El giro del Básquet Coruña hacia el mercado eslavo (ningún elemento de esta zona geográfica en el plantel de la campaña pasada) no tiene, sin embargo, reflejo en el resto de actores de la Asociación de Clubes de Baloncesto. Sigue mandando, con mucha autoridad, Estados Unidos. Con varias plantillas todavía abiertas, 40 jugadores del país de las barras y estrellas han llegado a la primera categoría nacional o han cambiado de vestuario. Dieciocho más que el segundo país de la lista, España.

Ambos están a años luz del tercero, Francia, con cinco. En el Leyma están la mitad de los fichajes con pasaporte lituano, cuya cifra igualan Argentina y Eslovenia.

Con tres hay cinco naciones: Finlandia, Canadá, Letonia, República Dominicana y Polonia; y solamente uno con dos, Serbia. La lista con únicamente una cuanta con 16 estados miembros: Croacia, Sudán del Sur, Puerto Rico, Ucrania, Uruguay, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Inglaterra, República Checa, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Hungría, Bulgaria, República Democrática del Congo y Montenegro.

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Todos los equipos menos uno de los 18 que competirán en la ACB 26-27 han contratado a al menos un estadounidense. Excepto uno, el Real Madrid. Aunque, seguramente, lo hará en breve. Los tiros apuntan al pívot Damian Jones, quien podría no ser el único.

En el otro extremo de la balanza están el Valencia Basket y el Barça, que se han hecho con media decena por barba, aunque el equipo taronja, defensor del título liguero, ha cedido al pívot Wildens Leveque al Menorca.

Un dato que no deja de ser curioso. Los dos (más) grandes del baloncesto español han fichado a un finlandés. El ala-pívot Mikael Jantunen es el primero de las historia del Real Madrid; su homólogo Olivier Nkamhoua es el segundo de la del club azulgrana, tras el base Petteri Koponen (2016-2018).

El Manresa es el mayor comprador de producto nacional, con cuatro jugadores (el base Rafa Villar, los '4' Pablo Tamba y Eric Vila y el joven center Michael Enabulele, bronce en el reciente Eurobasket sub-20 a las órdenes de Carles Marco.

Ningún fichaje de casa

El Básquet Coruña, el Baskonia, el UCAM y el Barça son los únicos que no han fichado a ninguno, aunque el club que preside Pablo de Amallo ha renovado a tres: Dídac Cuevas, Guillem Jou y Jacobo Díaz.

El Manresa lidera también el ranking de más nacionales en nómina, con siete, en una plantilla ya cerrada. Con cinco cuentan el Real Madrid, el Valencia Basket y el Zaragoza, uno más que el trío formado por el Força Lleida, el Joventut y el San Pablo Burgos. Este último también tiene en la recámara al joven escolta Joaquín Taboada, aunque en principio jugará fundamentalmente en el equipo de la Liga U.

Los tres del Básquet Coruña lo emparejan con cuatro equipos y medio. Los cuatro son el Tenerife, el Breogán, el Bàsquet Girona y el Obradoiro. El medio, el Unicaja, ya que Tyson Pérez, aunque internacional con España, es natural de República Dominicana. Nacidos aquí tiene a Alberto Díaz, el cercedense Jonathan Barreiro y su fichaje de más renombre, Willy Hernangómez.

La salida de este último ha dejado al Barça con dos, Darío Brizuela y Juan Núñez. Y los últimos rumores apuntan a que el base no seguirá de azulgrana.

Dario Brizuela quedará como único español del Barça si se confirma la salida de Juan Núñez ACB Photo/David Grau

Un equipo con los mismos colores, el Baskonia, es el único sin un solo nacional en una plantilla que, a día de hoy, cuenta con 16 componentes. Aunque en principio no está cerrada. Por su parte, el UCAM únicamente tiene uno, el residual Rubén López de la Torre.

El San Pablo Burgos (Estados Unidos, Bélgica, España, Eslovenia, Alemania y Serbia), el Obradoiro (Estados Unidos, España, Brasil, república Dominicana, Canadá y Nigeria), el Bilbao Basket (Estados Unidos, España, Hungría, Francia, Eslovenia y República Checa), el Manresa (Estados Unidos, España, Canadá, Bulgaria, Polonia y Francia) son los clubes que han fichado jugadores de más países distintos.

Por el contrario, el Tenerife ha contratado a tres estadounidenses y un español, mientras que el Baskonia suma a tres estadounidenses y un dominicano.

El Real Madrid y el Valencia añaden tres. Español, finlandés y francés el conjunto dirigido por Pedro Martínez, y cinco estadounidenses, dos españoles y un argentino el que entrena su sustituto, Xavi Albert.

En el mercado de técnicos manda España. A los dos mencionados se une Txus Vidorreta, que cambia el Tenerife por el Unicaja. Los otros que estrenan banquillo son eslovenos, Jaka Lakovic (Tenerife) y Aleksandar Sekulic (Barça), mientras que el croata Zan Tabak (Andorra) es el tercero de la ACB no nacido en suelo español.