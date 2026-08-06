Bomba (relativa): Mac McClung, tricampeón de mates de la NBA, aterriza en el Básquet Girona

Mac McClung salta un coche en el concurso de mates del All-Star 2025, Godofredo A. Vásquez

Bomba (relativa) en la ACB: el Básquet Girona, uno de los presumibles rivales del Básquet Coruña en la pelea por la permanencia, anunció el fichaje del base estadounidense Mac McClung, triple campeón de mates de la NBA (2023, 2024 y 2025), aunque no ha logrado hacerse un hueco en la mejor liga de baloncesto del planeta: 17 partidos repartidos en cuatro temporadas y cinco equipos.

McClung, de 27 años y 1,88 metros, jugó la última campaña en los Windy City Bulls, equipo de la G-League vinculado a la franquicia de Chicago, con el que promedió 29,5 puntos, 3,5 rebotes y 7,6 asistencias.

Su homólogo y paisano Damion Baugh, de 26 años y 1,91 metros, es nuevo jugador de Baskonia, mientras que Mario Hezonja se despidió del madridismo tras su reciente fichaje por los Cavaliers.

Baugh llega desde los Valley Suns, asimismo de la G-League, donde firmó 22,4 puntos, 5,9 rebotes, 8,0 asistencias y 2,1 robos.

Otro ‘1’ estadounidense, Boogie Ellis, de 25 años y 1,88 metros, aterriza en el Joventut. Procede del Dubai Basketaball, tras una temporada en la que estuvo en otros dos dos equipos. Empezó en el ALBA Berlín y luego pasó al club emiratí, que tras una lesión lo cedió al Galatasaray turco, equipo en el que apenas tuvo minutos.

En Dubai aterriza el ala-pívot internacional georgiano Tornike Shengelia, tras abonar la cláusula de salida presente en su contrato con el Barça, cercana al millón de euros.

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El Força Lleida, por su parte, incorpora al escolta Mark Hughes, de 29 años, 1,99 metros, procedente del Girona y que ya vistió la camiseta burdeos en la temporada 2021-2022. El curso pasado promedió 8,8 puntos, 2,7 rebotes y 1,3 asistencias.

Además, el Andorra anunció la salida del base Aaron Ganal, único jugador nacido en el principat que tenía en nómina.

Por último, Hezonja se despidió del madridismo con una carta en la que afirma haber decidido “quedarse con lo bueno. Llegó ese momento que pensé que nunca llegaría: irme del Real Madrid, irme de mi casa. Una decisión que no nace de la falta de vuestro cariño ni de las ganas de seguir luchando por este escudo, sino de circunstancias que me han llevado a tomar otro camino”, explicó.

“Me llevo el máximo respeto y cariño para el resto de mi vida y la conexión con los madridistas”, asegura el croata, quien añade: “Me habéis convertido en un ganador. Estar en el Real Madrid es, sin duda, una de las mejores cosas que me han pasado en la vida”.