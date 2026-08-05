Charlie Uzal desgrana las virtudes de la plantilla del Básquet Coruña

Charlie Uzal ante la portada de DXT dedicada a Paul Jorgensen como MVP de la Final Four EC

Charlie Uzal, director deportivo del Básquet Coruña, describe para Dxt Campeón las virtudes de la plantilla de Carles Marco, compuesta por doce jugadores "jóvenes, con hambre, con ganas y, sobre todo, polivalentes dentro de lo posible", aclara el exjugador, quien saca de esta última cualidad a "Conditt, Cuevas y Skapintsev".

Caio Pacheco. Base.

"Ha mejorado mucho su capacidad de tiro, sobre todo de catch & shoot, y también nos va a dar contraataques y capacidad para dirigir. Es fuerte, grande y y está en continuo crecimiento. Su físico nos ayuda mucho en la posición de '1' para defender a bases fuertes. Estaba muy cotizado; si no hubiésemos subido, habría fichado por un ACB".

Acción de Caio Pacheco durante el primer partido de playoffs ante el Menorca Patricia G. Fraga

Dídac Cuevas. Base.

"Un perro de presa. Grandísimo defensor, muy intuitivo a la hora de robar balones. Aprovecha muy bien el scouting que hacemos, siempre le pregunta a los entrenadores por los rivales. Aunque no es un jugador con un porcentaje de tiro muy bueno, suele meterlos en momentos importantes. Con él ganamos intensidad defensiva, garra, carácter -con los que se ha ganado a la grada-, esos tiros que a muchos les cuesta asumir y que a él parece que le gustan y su gran visión de juego".

Dídac Cuevas entra a canasta entre los jugadores del Palencia Ingus Jakovics y Manu Rodríguez Germán Barreiros

Alonzo Verge Jr. Base.

"Determinante en el 1x1, aunque tal vez tenga más debilidad a la hora de defender, y con una capacidad tremenda de pase; hace dos temporadas, aun siendo un gran anotador, daba cerca de diez asistencias. Es muy bueno dividiendo defensas y asistiendo. Si está en esta plantilla, es por su capacidad ofensiva, pero tiene físico y rapidez para defender. Y roba muchos balones porque es rápido e intuitivo".

Alonzo Verge, durante un partido contra el Andorra Mónica Arcay - ACB

Paul Jorgensen, Escolta.

"Tiene capacidad para romper partidos con su momentos de inspiración. Jugador de catch & shoot, de salida de indirectos, de desbordar por velocidad, sobre todo al contraataque, por rapidez, manejo y cambio de dirección. Busca el contacto y anota mucho tras contacto; le puede costar, porque el físico de ACB no es el de Primera FEB. Es una incógnita, por debutante en la liga, pero creemos que va a aportar".

Jorgensen, en el partido de Copa Galicia contra el Obradoiro Germán Barreiros

Tomas Dimsa. Escolta.

"Jugador contrastado, su mayor arma una capacidad brutal de tiro: tras directos, tras indirectos, a pies juntos... En esta posición buscábamos gente que pueda jugar el directo, y en este caso tiene más capacidad que Paul. Puede jugar tanto al '2' como al '3'. Incluso al '1'. Tiene muchos registros y puede defender, aunque creo que nos va aportar el potencial anotador que esperamos de los exteriores".

Tomas Dimsa maneja el balón en un Zaragoza-Bilbao Basket ACB Photo/Aitor Arrizabalaga

Jacobo Díaz. Alero.

"Sobre todo, tiro a pies quietos. Jugador grande, que en Primera FEB iba alguna vez al poste bajo; creo que en ACB no va a poder hacerlo. Es intenso y seguro que nos ayudará en rebote, sobre todo en el defensivo, y esperemos que en el ofensivo. En defensa puede tener algunos problemas de lateralidad".

El exnaranja Alex Galán y Jacobo Díaz, en un lance del Leyma Coruña-Obradoiro de semifinales de la Copa Galicia Patricia G. Fraga

Gullem Jou. Alero.

"Un poco más especialista en el tiro de tres que Jacobo, sobre todo desde las esquinas. Jugador que aporta muchísimo en aspectos intangibles, de pundonor, de animar y levantar al equipo en momentos complicados, y que nos da mucho en defensa y en el rebote ofensivo. A lo mejor a nivel estadístico no tiene mucho valor, salvo en días como el del Estudiantes [en liga regular], que se largó seis triples, pero es importantísimo porque está siempre ahí. Para nosotros es muy importante defensivamente y en el rebote ofensivo, una de las claves para poder ascender".

Guillem Jou ataca a Yunio Barrueta Quintana

Lukas Uleckas. Alero.

"El año pasado jugó de '4', pero lo queremos de '3', su posición natural. Polivalente, capaz de jugar coast to coast, para el 1x1, para postear, para el catch & shoot y en salida de indirectos y directos. Es un '3' perfecto para lo que buscábamos. Y que además, por su estatura, puede jugar al '4'. En él tenemos un comodín. Un perfil como los del año pasado, jugadores que puedan desenvolverse en varias posiciones, ya sea en caso de emergencia o en distintas situaciones tácticas".

Lukas Ulecka entra a canasta en un encuentro de la liga lituana Gintaras Evtokas

Dino Radoncic. Ala-pívot.

"Jugador en clara mejoría. Garra, carácter, juventud. Creemos que tiene muchas ganas de demostrar que es jugador ACB. Explosivo de cara al aro, una ventaja contra pívots más altos que él, capacidad reboteadora y defensiva. Para ser un '4' más completo le falta un poco de continuidad en el tiro exterior; no es mal tirador, pero necesita más confianza en su tiro. Y es muy buen pasador. Es muy poco egoísta; varias veces le dijimos que tenía que haber metido la canasta él, pero siempre busca el pase extra, el mejor tiro. Debería finalizar él en más ocasiones. También tiene lo que buscamos en todos: ganas de estar en A Coruña para competir y seguir en la ACB".

Dino Radoncic durante el Leyma-Alicante Quintana

Karlis Silins. Ala-pivot.

"Un '54', un '5' que puede jugar de '4'. Creemos que nos puede ayudar en el rebote, que puede correr de campo a campo con facilidad. Genera ventajas cuando juega al '5' por saca para afuera a los pívots rivales gracias a su buen tiro de tres puntos. Jugador con ganas de estar aquí y con mucha hambre".

Karlins Silins, en el partido en la pista del Bilbao Basket del curso 2024-25 ACB Photo/Aitor Arrizabalaga

George Conditt IV. Pívot.

"Jugador muy interesante. Vino muy joven al Gran Canaria y aun así lo hizo muy bien. Tiene más poste bajo que Silins, con rango de tiro hasta cuatro o cinco metros, con mucha movilidad dentro de la zona, capacidad para correr el campo. Nos va a dar mucho en defensa, en cuanto a rebote. Grande, fuerte, potente físicamente. Bloquea bien, y va bien bueno para nuestro juego de bloqueo directo llegando y o en estático".

George Conditt IV ataca la canasta durante un Real Madrid-Gran Canaria ACB Photo/M Henríquez

Dmytro Skapintsev. Pívot.

Buscábamos un jugador grande. Y es muy grande y muy ancho. Bloquea muy, muy muy bien. El repick, que es latoso para los pívots y les suele costar, Dyma [le llaman así] lo hace muy bien, y eso nos va dar muchas posibilidades después de bloqueo directo, porque además continúa bien hacia canasta y sella muy bien, al igual que Conditt. Eso hace que se pueda buscar el pase directo antes que penetrar y buscar la asistencia. La intención con él [en defensa] es que tape muchos tiros; a lo mejor no cogerá muchos rebotes, pero sí va cambiar muchos tiros por lo grande que es. Además es capaz de tirar de tres puntos, una acción que suele utilizar siempre, y creo que está periodo de crecimiento, ya que los años que pasó intentando llegar a la NBA creo que frenaron algo su progresión. Está en una muy buena edad y tiene muchas ganas de estar aquí".