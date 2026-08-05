Apuntes de la primera vez

Los jugadores del Leyma de la temporada 2024-25, la de la primera experiencia en la ACB, saludan al público Carlota Blanco

Dicen que la primera vez no se olvida, pero que la segunda suele ser mejor. El Leyma Coruña cerró la que será su plantilla para su segunda aventura en la ACB, cuyo desembarco empezará a preparar el próximo lunes, fecha prevista para el inicio de la pretemporada. Son doce los nombres, seis renovaciones y seis incorporaciones (aunque dos de ellas con pasado naranja precisamente en la categoría) con los que Carles Marco espera conseguir lo que no se pudo en la anterior ocasión: salvar el descenso sea como sea. Porque mantener el equipo en la categoría significa mucho más, es una condición indispensable, y una gran oportunidad, para asentar el proyecto en la élite.

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Las comparaciones entre plantillas son inevitables. La del debut, más experimentada y con la llegada de jugadores cuyo fichaje supuso una auténtica bomba, como Trey Thompkins o Thomas Heurtel, pero que pasó problemas en el cuerpo a cuerpo. La actual, la de la segunda vez, aprendiendo de los errores del pasado y perdiendo el sambenito de novato. En principio, más completa, sacrificando calidad por esfuerzo y veteranía por la necesidad de afirmación de los jóvenes y debutantes.

Bases

Carles Marco contará con el que parece un sólido trío de directores de juego. Liderado por Alonzo Verge Jr., al que tres partidos en la ACB le llegaron para dejar un gran sabor de boca en A Coruña. La veteranía de Caio Pacheco y esa capacidad de Dídac Cuevas de cambiar el rumbo de los partidos ponen la guinda al pack.

En la 2024-25, Brandon Taylor se hizo con el puesto, siendo uno de los más destacados del año. Le acompañaba el letón Ingus Jakovics, que había sido uno de los más destacados en la LEB Oro pero que no terminó de cogerle el pulso a la ACB y la presencia testimonial de Álex Hernández. En enero llegó Thomas Heurtel, pero lastrado por las lesiones dijo adiós en abril para pasar por el quirófano. Y el último en llegar fue el propio Alonzo Verge Jr., cuando ya con el equipo descendido, Taylor aceptó una oferta para terminar la temporada en Italia.

Escoltas

En la primera experiencia en la ACB, el puesto del 2 lo ocupaban Phil Scrubb y dos de los héroes del ascenso, Aleix Font y el sueco Olle Lundqvist, que venía de una lesión de hombro, por la que incluso tuvo que pasar por quirófano el verano previo, y se fue incorporando poco a poco.

Para esta ocasión, Carles Marco solo cuenta con dos efectivos en este puesto, uno conocido, Paul Jorgensen, cuya actuación contra el Estudiantes fue decisiva para estar de vuelta en la categoría. Y el último en llegar, el polaco Tomas Dimsa.

Aleros

Para el 3, continúan dos de los hombres fuertes, elementales en el esquema como son Guillem Jou y Jacobo Díaz, ambos con experiencia en la ACB, y a los que se les une el lituano Lukas Uleckas.

En la 2024-25, se apostó por sangre caribeña. Empezaron la temporada el cubano Yunio Barrueta y el dominicano LJ Figueroa, que no se tomó las uvas en A Coruña. En su lugar llegó en febrero otro dominicano, Ángel Núñez. También debutó Santi Martínez.

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Ala-pívots

Trey Thompkins y Beqa Burjanadze, con las apariciones esporádicas del vinculado Omar Thiam, daban a Diego Epifanio dos cuatros cuanto menos experimentados, polivalentes y complementarios entre ellos. Karlis Silins formó parte de la plantilla a partir de marzo.

Ahora regresa para hacer pareja con Dino Radoncic, renovado de la temporada pasada pese a que causó baja en marzo por una trombosis venosa en su pierna izquierda.

Pívots

Los fichajes de George Conditt IV y Dmytro Skapintsev cubren un puesto en el que el Leyma contó con problemas de intimidación en su paso previo por la ACB.

Augusto Lima, Atoumane Diagne y Goran Huskic fueron entonces los inquilinos de la pintura naranja. Uno nuevo y dos del anterior curso.