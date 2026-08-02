Héroes bien empleados

Beqa Burjanadze y Goran Huskic durante un partido de la temporada 2023-24 Quintana

Pasados los ecos más sonoros del segundo ascenso del Básquet Coruña a la ACB es de ley –en esta fase de calma, con poco que contar, previa al inicio del nuevo curso– echar la vista atrás, acordarse de los héroes del primer asalto a la máxima categoría del baloncesto español. Incluso de mirar un pelín más lejos.

De la plantilla que Diego Epifanio gobernó en la memorable temporada 2023-24, únicamente dos jugadores están sin equipo, aunque no deberían faltarles ofertas, y uno, Alex Hernández, optó recientemente por poner el punto final a una excelente carrera deportiva. El murciano es ahora el encargado de las relaciones institucionales del club naranja, además de pilotar el área de marketing.

Los héroes en paro son Goran Huskic y Beqa Burjanadze. El Jokic de los pobres sigue convaleciente de la grave lesión de rodilla que sufrió en la primera jornada de la pasada campaña. El Obradoiro optó por renovar al pívot serbio, cosa que sí hizo con su otro lesionado de larga duración, el versátil Olle Lundqvist.

El ala-pívot georgiano, uno de los jugadores más queridos en la historia del Básquet Coruña, también pasó en el dique seco varios meses de la última temporada, en la que militó en el Granada. Ya está recuperado y fue convocado para la ventana FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 disputada recientemente. Desde que se supo que no sigue en el conjunto nazarí su nombre ha sido asociado al Caja 87, club hispalense que ha tomado el testigo del CB Sevilla, desaparecido hace unos meses, y en el que Beqa se formó como baloncestista.

Cinco en la ACB

En Santiago siguen, además de Lundqvist, Yunio Barrueta y Alejandro Galán. Y dos más de aquella docena de héroes permanecen en la ACB, Aleix Font (Bilbao Basket) y Atoumane Diagne (Força Lleida).

El resto están instalados en Primera FEB. Sean McDonnell ha renovado por el Ourense e Ingus Jakovics cumplirá su segunda campaña en Palencia , mientras que Pablo Hernández y Sebastian Aris vuelven a compartir vestuario, en esta ocasión el del Tizona Burgos. El base danés jugó la pasada campaña en el Alicante y en el Melilla.

El décimo tercer jugador que usó Epi, el base argentino, del vinculado Xiria, Valentín Carrizo (48 segundos en cancha contra el Betis), está en el Napostá de la segunda división de su país.

En la última plantilla del Leyma que no ascendió a la ACB estaban Alex Hernández, Barrueta, Aleix Font, Burjanadze, Galán, Jakovics y Lundqvist. De los otros cinco jugadores, tres continúan en la segunda categoría, uno en la cuarta y otro, el base internacional croata Goran Filipovic está en el Nymburk checo, club al que llegó tras ser cortado por el Estudiantes el pasado marzo.

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En el equipo colegial pasó toda la temporada Lotanna Nwogbo. Fuera de los planes de Toni Ten para el curso 2026-27, el pívot nigeriano fichó hace tres días por el Cantabria.

Por su parte, el '4' serbio Djordje Simeunovic y el base Pau Isern –entonces jugador del Xiria, aunque acabó disputando 21 partidos de naranja– regresan a Primera FEB. El balcánico ha sido reclutado por el Palma después de firmar con la Spanish Basketball Academy una gran temporada en Segunda FEB: 20,7 puntos, 8,4 rebotes y 2,3 asistencias en la fase regular.

Muy buena campaña también del catalán, aunque sus 13,4 tantos, 3,3 rechaces y 4,6 pases de canasta de media no bastaron para que el Valladolid saliese del pozo.

Por último, Javi Vega, capitán de aquella plantilla, da, en Tercera FEB y a los 38 años, sus últimos coletazos. Muy bien dados: 14,2 puntos, 5,4 rebotes y 1,9 asistencias la temporada pasada en las filas del Marbella.