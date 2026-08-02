El escolta Tomas Dimsa es el duodécimo pasajero del Básquet Coruña

Tomas Dimsa, con el Zaragoza en un partido de la temporada 2024-25 contra el Baskonia ACB Photo/Aitor Bouzo

En un día muy poco habitual para el anuncio de fichajes, el Básquet Coruña desveló en una matinal de domingo la identidad de su duodécimo jugador de la plantilla 2026-27, el escolta internacional lituano Tomas Dimsa, de 32 años y 1,96 metros,el nombre que, en principio, completa la plantilla que dirige Carles Marco.

Los tiros apuntaban a un '2' con puntos y determinante. La dirección deportiva ha encontrado, en un mercado muy complicado para un club como el herculino, por su escaso caché en las altas esferas y el hecho de que cada vez más equipos disputan competiciones europeas (en el nuevo curso lo harán trece de los 18 de la ACB), un elemento con sobrada experiencia, tanto en la la máxima categoría española como en las diferentes competiciones continentales.

Formado en las categorías inferiores del Zalgiris Kaunas, cambió de destino en la 2015-16, fichando por el Fraport Skyliners alemán. Tras una campaña, regresó a su país para enrolarse en el Vytautas Prienu. Después militó en el Juventus-LKSK Utenos y el Panevezys Lietkabelis, antes de regresa a su club nodriza.

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Su poca participación le hizo poner rumbo a España para fichar por el Gran Canaria. Tras su paso por la isla, se fue a Italia, al Treviso Basket, antes de regresas de nuevo a casa. En el Zalgiris estuvo entre 2022 y 2024, disputando liga y Euroliga. En febrero de 2025 firmó por el Zaragoza. La última campaña jugó en el PAOK Salónica griego, donde promedió 11,5 puntos, 3,6 rebotes y 2,2 asistencias en la liga regular y 10,5 tantos, 3,3 rechaces y 3,0 pases de canasta en la EuroCup.

El internacional lituano es, según la dirección deportiva del Básquet Coruña, es un escolta con mucha calidad que destaca especialmente por su tiro de tres puntos, pero que también cuenta con un gran número de recursos a nivel ofensivo: 1x1, tiro estático, tiro tras bote, tras bloqueo directo e indirecto y un gran finalizador con capacidad de pase, todo lo que le hace ser una gran amenaza para sus rivales. Se trata de un jugador alto que cuenta con un buen físico y que tiene capacidad para defender oponentes más pequeños.