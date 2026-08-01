Los expertos aprueban los tiempos y la confección de la plantilla del Básquet Coruña

Marc Castro (d), uno de los cinco expertos que participaron en este cuestionario, con otros dos aficionados naranjas antes del partido de la pasada temporada en el Coliseum contra el Obradoiro Quintana

A diez días del inicio de la pretemporada, y ya con once jugadores en nómina, el pensamiento de varias voces autorizadas del baloncesto coruñés es prácticamente unánime a la hora de responder a tres preguntas. La primera de ellas es su opinión acerca de la confección de la plantilla.

A Pablo Alonso, un tercio del programa radiofónico ‘Tirando de tres’, le “me parece más preparada para las exigencias de la ACB que la de hace dos años, con un perfil más físico y con más defensa. Hay apuestas de jugadores que no conocen la liga (Uleckas, Skapintsev) y dependiendo de cómo salgan estaremos más o menos cerca del objetivo”.

Alonso, asimismo fundador del grupo de animación Nordés Naranja, subraya que “me gusta que están una buena edad, con potencial de crecimiento y seguramente con ganas de demostrar y hacerse un hueco en la ACB. Me parece que los dos ‘5’ (Conditt y Skapintsev) nos darán solidez. Me genera dudas el puesto de ‘4’ porque necesitaremos al mejor Radoncic y Silins tendrá que hacer muchos minutos ahí, como Diop la temporada pasada, y creo que puede sufrir”.

Dependiendo de cómo salgan los fichajes estaremos más o menos cerca del objetivo Pablo Alonso ('Tirando de tres' y Nordés Naranja)

Gus Díaz, uno de los integrantes de la primera plantilla de la historia del club, considera que “se apuesta más por un colectivo fuerte”, aunque al segundo jugador que más veces ha vestido la camiseta del Básquet Coruña le faltan “jugadores diferenciales”.

Héctor Vázquez, compañero suyo en esos pasos iniciales, estima que “se ha cambiado la tendencia del otro ascenso. Creo que hemos pasado de fichar a jugadores veteranos, aunque con algún nombre, y el resultado fue el que fue: falta de físico y de defensa, a, en principio, fichar buena gente. A George Conditt lo vi jugar aquí [el exbase vive en Canarias] y me gustó bastante. Y creo que el fichaje de Verge es espectacular. Cuando estuvo en Coruña en ACB demostró tener una calidad brutal. Me parece uno de los mejores fichajes que se podía hacer. Asimismo la continuidad de los jugadores la última plantilla me parece la más acertada. Y, en función de lo que hay en ACB, creo que vamos a tener un equipo que va a poder competir. No creo que sea lo de la otra vez”.

Para Julio Flores, segundo presidente de la historia del club herculino –tomó el testigo del padre de Héctor, Quique Caruncho– “Uzal está confeccionando un grupo de espartanos a las órdenes del General Marco. Cada pieza está pensada para encajar en el sistema de rotaciones continuas. Me gusta la gran versatilidad del roster en todas las posiciones, ya que garantiza continuidad en el juego”.

Lo importante es el colectivo pero debería haber dos o tres jugadores de mayor peso Gus Díaz (exjugador del Básquet Coruña)

Marc Castro, la cara más reconocible del grupo de animación Espíritu 23, indica que “por nombres es un poquito más desconocida que lo que fue en el primer año en ACB, pero espero que rinda bastante mejor. Que los jugadores más jóvenes aporten esa alegría y ese ritmo que Carles quiere implementar, y que nos faltó en ese primer año en ACB. Creo que vamos a tener menos recursos tácticos que entonces, pero que vamos a defender más y con más ritmo y a atacar más y con más ritmo. En general, me gusta. Algunos son una incógnita, pero me tiene buena pinta”.

Los tiempos

La segunda cuestión atañe a si el club naranja va bien de tiempo. Cero dudas. “El mercado para equipos como Leyma, Obradoiro, Lleida... es muy complicado. Somos los últimos en ‘elegir’ y muchas veces hay que esperar a que los demás vayan cerrando y que los jugadores vayan rebajando sus pretensiones. Sólo falta un jugador por llegar y aún quedan diez días para empezar la pretemporada. Llegar a ella con la plantilla cerrada es suficiente. Aunque se cierre tres días antes”, opina Alonso.

Más escueto, aunque igual de claro, se muestra el pequeño de la gran saga Díaz: “El grueso de la plantilla está cerrado. Para fichar uno más va bien de tiempo”.

La continuidad de los jugadores de la última plantilla me parece la más acertada. No creo que sea lo de la otra vez Héctor Vázquez (exjugador del Básquet Coruña)

Para su excompañero, “de tiempo van sobrados. Fíjate en el Barça, que hasta una semana no tenía entrenador. El Madrid tiene el problema de Hezonja, el Joventut acaba de renovar a Rubio... Que no van a estar en nuestra liga, pero todavía no saben qué van a hacer. Los de abajo, pensando que solo son cinco los equipos que no van a competir en Europa, están con un poquito más de calma".

“Me parece un milagro que un equipo recién ascendido haya completado casi la plantilla. Los jóvenes con talento se van a la NCAA y los jugadores con opciones de jugar en equipos que compiten en ligas europeas no miran para un equipo como el nuestro. Aun así, se ha logrado confeccionar una plantilla que luchará a muerte por mantener la categoría”, destaca Flores.

Para Castro, “vamos bien de tiempo. Pensado que nos quedan las sobras de las sobras, porque hay que esperar a que los demás fichen, ni tan mal. Que quede un solo jugador a diez días de empezar la pretemporada, a lo mejor a Carles no le mola mucho, pero pensando en los rivales, ni tan mal tampoco. Otra cosa es que el sentir popular sea que hay que traer a más gente cuanto antes y que hay que ir a trece fichas. El nerviosismo de siempre”.

La última ficha

Tercera pregunta: ¿La ficha que falta se debe cubrir con alguien que marque diferencias? “Para mí tiene que ser un jugador importante. El puesto de ‘2’ manejador creo que es el más importante de la ACB por el tipo de juego. Las defensas son tan buenas que colectivamente es complicado romperlas y necesitas a dos manejadores en cancha que tengan un muy buen 1x1 y jueguen muy bien el Pick&Roll generando ventajas, tanto para ellos como para los compañeros. Creo que el dos que fichemos tendrá que ser un jugador con puntos y muy buen jugador de P&R para poder alimentar a nuestros cincos ya que los tres son buenos finalizadores”, expresa Alonso.

Me gusta la gran versatilidad del 'roster' en todas las posiciones, ya que eso garantiza continuidad en el juego Julio Flores (expresidente del Básquet Coruña)

“Lo importante es el colectivo pero debería haber dos o tres jugadores de mayor peso”, expresa Gus Díaz, mientras que para Héctor Vázquez “hace falta un jugador importante. Con esta plantilla, si metes un tío veterano, conocedor de la liga y con un buen bagaje, puede ser que ayude mucho en momentos importantes. Y que pueda anotar, claro. Que sea versátil y que tire del equipo en partidos clave”.

“Quizá falte un escolta ‘jugón’ que pueda sumar en ataque en los momentos difíciles y que también muerda en defensa. Creo que Carles no va a renunciar a sus señas de identidad y seguirá apostando por un equipo equilibrado sin grandes figuras de postín –ya vimos el resultado del ‘experimento Heurtel’–, ni centers de muchos kilos que ralenticen el juego”, analiza Julio Flores.

Creo que vamos a defender más y con más ritmo y a atacar más y con más ritmo Marc Castro (Espíritu 23)

Por último, Marc Castro estima que “falta un exterior. Un ‘2’, alguien que ayude a Paul [Jorgensen]. O un ‘3’, dependiendo de lo que quiera hacer Carles con Alonzo [Verge], aunque creo que va a jugar al ‘1’. El ‘2’ que venga debería marcar alguna diferencia más o menos importante, igual que la marcaba Paul en LEB. Es difícil, es un perfil que cuesta mucho dinero, y no sé si lo tendremos (ríe). Si quiere jugar con Alonzo al ‘2’, un ‘3’ que acompañe a Guillem [Jou] y Jacobo [Díaz], un poco más móvil y sin tantas rachas en el triple”.