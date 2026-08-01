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Trofeo San Roque

A la venta las entradas para el debut del Básquet Coruña 2026-27

El plantel dirigido por Carles Marco se medirá en Vilagarcía de Arousa, el 25 de agosto, al Obradoiro

Chaly Novo
Chaly Novo
01/08/2026 19:18
Imagen del duelo entre el Básquet Coruña y el Obradoiro en el Torneo San Roque 2025
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La organización del Torneo San Roque puso este sábado a la venta las entradas para el que será el debut del Básquet Coruña 2026-27, en un duelo amistoso, en Vilagarcía de Arousa, contra el Obradoiro.

Las localidades, al precio único de diez euros, pueden adquirirse en el siguiente enlace: https://tienda.cbvilagarcia.com/producto/entrada-leyma-coruna-monbus-obradoiro/. Los menores de tres años tiene el acceso gratuito.

El pabellón de Fontecarmoa cuenta con reducido un aforo de 1.100 asientos. Y el hecho de que el equipo herculino y el compostelano hayan ascendido a la ACB da un plus de atractivo a esta segunda edición del torneo arousano, que el pasado verano inauguraron los mismos contendientes.

Fue un partido cualquier cosa menos amistoso, a pesar de ser el primero de pretemporada tanto para la plantilla dirigida por Carles Marco como para la entrenada por Diego Epifanio. No por duro o bronco, sino por competitivo. Se llevó el gato al agua, por solo un triple de diferencia (76-73), el conjunto compostelano.

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