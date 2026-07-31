Galicia se cuelga otra plata en la ACB

Imagen del último duelo entre el Básquet Coruña y el Obradoiro Quintana

Los regresos del Básquet Coruña y el Obradoiro al seno de la Asociación de Clubes de Baloncesto hacen que, por tercera vez en la historia –contando con el curso que arrancará a finales del próximo septiembre– de la competición liguera nacida en 1983, Galicia sea la segunda comunidad autónoma con más representantes en la máxima categoría nacional.

La ocasiones anteriores datan del siglo pasado y en campañas consecutivas, la 1992-93 y la 1993-94, con el Breogán, el Ourense y el desaparecido OAR Ferrol (único representante galaico en la iniciática temporada 1983-84), poniendo a Galicia solo por detrás de Cataluña, la gran dominadora de la ACB en número de representantes.

Además, nuestra comunidad ha sido la segunda más numerosa otras siete veces compartiendo cifra con una o más. Dos equipos en las 2024-25, 2023-23, 2021-22, 2018-19, 2000-01 (2) y 1986-87, y con un trío en la 1990-91.

La ACB ha contado con varios formatos de competición. Empezó con 16 equipos en liza, pasó por una fase de 24 y por otra de 20 antes de quedarse con los 18 actuales.

Seis ausencias

Galicia únicamente ha faltado a la cita con la máxima categoría seis veces, tres de ellas de manera consecutiva, entre los ejercicios 2006-07 y 2008-09. Esta última presentó un perfil único: cuatro regiones contaron con tres equipos y el resto, cinco, con solo uno. La última vez sin representación fue en la 2010-11 tras el descenso del Obradoiro. Tampoco hubo un gallego en la luna en la 1998-99 y en la 1987-88.

Las únicas comunidades representadas en todas y cada una de las temporadas disputadas son, cómo no, Cataluña y Madrid. También poseen la exclusividad de sumar más de un centenar de presencias: 179 y 117 respectivamente. A una de los tres dígitos está Andalucía, ausente de la ACB únicamente en la 1985-86.

A continuación de las integrantes del podio histórico figuran Euskadi (81), Galicia y Canarias, ambas con 61. El País Vasco y las Islas Afortunadas no contaron con ningún equipo en la campaña 1992-93.

Por detrás de Galicia se sitúan Castilla y León (51), la Comunidad Valenciana (42) y Aragón (41). La región levantina no apareció en la ACB hasta 1988; la aragonesa estuvo ausente durante una docena de temporadas seguidas, entre la 1996-97 y la 2007-08.

Territorios inéditos

Los territorios que todavía no han pisado a la cima del basket masculino español son Navarra, Castilla-La Mancha, La Rioja, Ceuta y Melilla, aunque el equipo de esta última ciudad autónoma sí llegó a ascender en la pista, en la temporada 2015-16, al barrer en la final al Peñas Huesca (3-0), después de superar al Básquet Coruña en una semifinal que agotó los cinco partidos.

Cataluña posee también el tope de representantes en una misma campaña, con seis. En tres ocasiones. En la inaugural, la 1983-94, con Barça, Joventut, Granollers, Hospitalet, Manresa y Gramenet, y en la 1985-86 y la 1988-89, con el Español en vez de Hospitalet.

También es la única comunidad que ha llegado a la media decena, que en el inminente curso repetirá por tercero consecutivo. La última vez que no lideró este ranking en solitario fue en la 2020-21, donde compartió honores con Madrid y Euskadi.

Y en solamente una no fue la más representada, la 2017-18, en la que solo contó con el Barça y la Penya, mientras que por Madrid jugaron el Real (único de la región central del país en las últimas cuatro campañas, incluyendo la 2026-27), el Estudiantes y el Fuenlabrada y por Euskadi el Baskonia, el Bilbao Basket y el Gipuzkoa.

Además, encabezó la lista en solitario en las primeras catorce temporadas de la Asociación de Clubes de Baloncesto, en las que la liga contó con todos los formatos, en cuanto a número de participantes, excepto el actual. Su racha acabó en la 1997-98, cuando compartió el liderato con Andalucía.

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Entre la 2008-09 y la 2010-11 y en la 2006-07 se registraron los únicos cuádruples empates en lo alto de la lista, todos ellos entre las mismas comunidades: Cataluña, Madrid, Andalucía y Euskadi.

No obstante, Cataluña no ha contado en la ACB con equipos de sus cuatro provincias. Le falta Tarragona. Tampoco Galicia, ya que jamás ha pisado la cima un club pontevedrés. El único pleno, sin contar las regiones uniprovinciales y las ciudades autónomas, es cosa del País Vasco.

En el próximo campeonato liguero solo dos provincias cuentan con más de un equipo en liza. Una de ellas es A Coruña; la otra, Barcelona, con el conjunto azulgrana, el Joventut y el Manresa.

Volviendo al terreno autonómico, los guarismos más repetidos de equipos de distintas regiones en un mismo torneo son diez (catorce veces), once (doce ocasiones) y nueve (también doce veces), mientras que el mínimo histórico es de siete, en las temporadas 1985-86 y 1987-88, ambas con 16 participantes, fase de la que también datan las tres con ocho autonomías.

Estas dos tienen un interesante denominador común, la ausencia de representantes de la Comunidad Valenciana. La segunda de ellas tampoco contó con participación gallega.

Tendencia al once

El once es el número más repetido en los últimos años: ocho de diez. Las excepciones son los ejercicios 2022-23, con nueve ‘nacionalidades’ distintas, y 2016-17, con una decena. Durante casi un decenio, fase que remató en 2017, con la irrupción de las nuevas condiciones de inscripción, la cantidad fue bastante constante debido a la casi total ausencia de ascensos.

Ello provocó, además, que en las campañas 2014-15 y 2015-16 se diera algo no visto ni antes ni después, la configuración territorial fue exactamente la misma: tres representantes de Madrid, Cataluña y Euskadi, dos de Canarias y Andalucía y uno de la Comunidad Valencia, Andorra, Murcia, Aragón y Galicia (Obradoiro).

Galicia aspira a mantener a sus tres equipos en la élite, algo que ha ocurrido al final de cinco temporadas, las que transcurrieron entre la 1989-90 y la 1993-1994. La renuncia del OAR rompió un hechizo que no se recompuso hasta la conclusión de la Primera FEB 2025-26.