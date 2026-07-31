El Básquet Coruña se medirá al Ourense en semifinales de la Copa Galicia

Diego González Regueira, presidente del COB, junto a Pablo de Amallo, su homólogo del Básquet Coruña FGB

La Federación Gallega de Baloncesto (FEGABA) hizo oficiales este jueves los emparejamientos de la Copa Galicia masculina, que se disputará los días 5 y de 6 de seprtiembre en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela. El Leyma Básquet Coruña jugará la primera semifinal, el sábado 5, a las 18.00 horas contra el único equipo del torneo que no milita en la ACB, el Club Ourense Baloncesto, de la Primera FEB.

En caso de que el conjunto entrenado por Carles Marco se clasifique para la final jugaría el domingo 6 a las 19.00 horas ante el vencedor del cruce entre el recién ascendido Obradoiro y el defensor del título, el Breogán, encuentro que se disputará el día 5 a las 20.30 horas.

Tres de los cuatro equipos en liza tienen plaza en la ACB 2026-27, después de que el Básquet Coruña y el Obradoiro consiguiesen el ascenso, directo el conjunto compostelano y vía playoffs el herculino, el pasado curso y de que el Breogán se lograra mantener en la ACB tras terminar de décimo primero en la clasificación.

Cruces de la Copa Galica FGB

El equipo lucense, líder destacado del palmarés de la Copa Galicia, con 16 títulos (seis más que el Obradoiro), disputará en la nueva temporada, por cuarta vez en su historia, una competición europea. El pasado agosto se impuso por 104-94 al Básquet Coruña en la final del torneo autonómico que acogió el Coliseum.

El club celeste tomó el testigo del santiagués, campeón ocho veces seguidas entre 2010 y 2017, en los años recientes, ganando cuatro de las cinco últimas ediciones. En la de 2023 cayó en la final, por un solo punto (68-69), precisamente contra el Obradoiro.

Por su parte, el Básquet Coruña sigue buscando una hermana para su única Copa Galicia, la conquistada en 1996, su primer año de vida, al sorprender en la final (87-86) a un Ourense que entonces formaba parte de la Asociación de Clubes de Baloncesto. Ahora, la situación es la contraria.