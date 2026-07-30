Gran parte de la ACB sigue con deberes

Joel Soriano, último fichaje del Obradoiro, con el Zaragoza en la temporada 2025-26 ACB Photo/Esther Casas

A menos de dos semanas para el inicio de su pretemporada, el Básquet Coruña figura en la (amplia) nómina de equipos con deberes por hacer. Concretamente en el grupo de los que están a un fichaje de cerrar la plantilla.

Porque no parece que, por filosofía de Carles Marco, y también por los posibles del club herculino, el roster del regreso a la Asociación de Clubes de Baloncesto vaya a contar con trece piezas. El verano pasado, de hecho, el Leyma echó a andar con once jugadores, cifra que mantuvo hasta la contratación, en la segunda semana de diciembre, del pívot senegalés Mus Barro.

La teoría principal apunta a un escolta como última incorporación al grupo naranja, mientras que la secundaria se decanta por un ‘5’ puro más determinante en ataque que George Conditt IV y Dmytro Skapintsev; un movimiento que pasaría por mandar al ‘2’ a Alonzo Verge Jr, quien en su primer periplo en el Básquet Coruña jugó de base, aunque tiene talla para poder hacerlo de escolta.

El nombre del dominicano Jassel Pérez, la última campaña en el Granada, está en muchas bocas. Por su calidad, por su experiencia en la ACB y porque posee pasaporte cotonou. Y es que el mercado para el club que preside Pablo de Amallo se ha limitado al ocupar las dos fichas permitidas de extracomunitarios con Verge y Conditt.

Sea como sea, el plantel de Carles Marco necesita un jugador más, la misma situación en que se encuentran otros tres equipos. Eran cuatro hasta este miércoles (cinco contando al coruñés), pero se salió de la lista el Obradoiro al añadir la duodécima pieza al puzle del regreso de la ACB, el pívot dominicano Joel Soriano, quien a su vez también retorna la máxima categoría española tras una temporada 2025-26 que inició en Zaragoza, continuó en el Ulm alemán, acabó en el Santeros de Aguada, de la primera división de Puerto Rico, con el que jugó cinco partidos, el último de ellos a principios de este mes.

Fichaje de peso

Soriano, de 26 años y 2,08 metros, debutó en España en el curso 2024-25. Disputó ocho partidos con el Valencia Basket, que en el verano de 2025 le cedió al Zaragoza, con el que jugó 16 partidos ligueros y nueve de la Europe Cup, antes de marcharse al Ulm alemán.

Precisamente el conjunto taronja, vigente campeón liguero, es otro de los que –presuntamente– están a un movimiento de mercado de completar su plantilla.

El nuevo técnico, Xavi Albert, tiene ya catorce jugadores, sin contar a Wildens Leveque, que ha sido cedido al Menorca, de Primera FEB. La exigencia de disputar varias competiciones convierte en imperativo contar con al menos quince.

Cifra que ya ha alcanzado el Breogán, que en la temporada 2026-27 disputará torneo europeo por tercera vez en su historia, tras la desaparecida Copa Korac de la temporada 1985-86 y las Champions League 2022-23 y 2023-24. También suma decena y media de efectivos el UCAM, con los jóvenes Joao Neves y Rubén López en la recámara.

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El Bilbao Basket, campeón de las dos últimas ediciones de la Europe Cup, cuenta con catorce jugadores en nómina. Y, en principio, no va a fichar más. Tampoco el Zaragoza, que ha cerrado el plantel con una docena, ya que no disputará competición continental después de una campaña 2025-26 donde eludió el descenso gracias a un triple en el último segundo del último partido de la fase regular.

Y doce se pondrán a las órdenes de Zan Tabak en el Andorra, también fuera de Europa. La entidad del principat parece haber dado por perdido al veterano Kyle Kuric, un escolta que se ajusta cual guante al perfil que busca el Básquet Coruña: 12,0 puntos (48,2% en triples), 2,2 rebotes y 1,2 asistencias promedió el estadounidense con pasaporte eslovaco, ya con 36 muescas en el DNI.

Entre los gallitos de la liga, situaciones diferentes. Al renovadísimo Barça, vigente subcampeón, únicamente le falta por cubrir la décimo quinta ficha. Los tiros apuntan a un tercer ‘5’.

Lío con Hezonja

El Real Madrid cuenta oficialmente con 14 jugadores. Tres más virtualmente: la rumorología asegura que ya tiene atados al escolta ucraniano (con condición de JFL) Max Shulga y a los interiores Damian Jones y Olivier Sarr, los tres con pasado reciente en la NBA.

Serían 16 sin contar a Usman Garuba, en principio fuera para toda la temporada a causa de la grave lesión que sufrió en la Final Four de la Euroliga. Quince si finalmente Izan Almansa decide volver a Estados Unidos, esta vez con la universidad de Gonzaga.

Además, en las últimas horas se ha complicado la marcha de Mario Hezonja. El croata no habría abonado a tiempo, según el club blanco, los 850.000 euros de su cláusula de salida a la NBA, por lo que tiene bloqueada la firma del balcánico por los Cleveland Cavaliers, movimiento que algunos analistas consideran un subterfugio previo a su fichaje por un potente equipo de Euroliga. Que bien podría ser el Dubai de Xavi Pascual.

Y es que Hezonja, que iba a cobrar 4,5 millones en el Madrid, se habría comprometido con los Cavs por una cantidad bastante inferior, 2,8.

En el capítulo de llegadas, además de Soriano se une a la ACB el base Darius McGhee. El estadounidense con pasaporte armenio, de 27 años y 1,74 metros, aterriza en el Força Lleida con la etiqueta de campeón de la última EuroCup con el Bourg-en-Bresse francés.

McGhee, que debutará en la primera categoría española, promedió 10,8 puntos, 2,7 rebotes y 4,6 asistencias en la competición doméstica gala y 12,3, 2,8 y 4,7 en el segundo torneo continental. Es la novena pieza para el entrenador Gerard Encuentra.

También sumó este miércoles el Unicaja. El equipo malagueño incorpora al interior Amine Noua, quien rayó a gran altura en su debut en la ACB, en la campaña 2024-25, en las filas de Granada.

Noua, de 28 años y 2,03 metros, militó la última campaña en el Aris Salónica, con el que promedió 17,8 puntos, 6,2 rebotes y 1,0 asistencias en la liga griega y 14.2 tantos y 5,9 capturas en la Eurocup. Es el décimo tercer jugador confirmado en el proyecto que dirigirá Txus Vidorreta.