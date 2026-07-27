Joe Cremo se suma al ambicioso proyecto del Gran Canaria

Joe Cremo celebra el ascenso del Leyma Carlota Blanco

El ya exjugador el Básquet Coruña, Joe Cremo, ha encontrado nuevo destino tras finalizar su vinculación con el Leyma. El exterior estadounidense es nuevo integrante del ambicioso proyecto del Gran Canaria en Primera FEB.

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Cremo se reencontrará en las islas con varios viejos conocidos de su etapa en San Pablo Burgos como son el entrenador Bruno Savignani o los jugadores Jon Axel Gudmunsson y Luke Fischer, ya anunciados también como refuerzos canarios.

El estadounidense pasa a formar parte de uno de los proyectos más ambiciosos de la categoría de plata del baloncesto nacional, que parte prácticamente con la obligación de ascender tanto por presupuesto como por nombres en la plantilla. Cremo buscará el que sería su tercer ascenso de manera consecutiva tras conseguirlo con Burgos primero y con el Básquet Coruña después.