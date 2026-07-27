Europa amenaza al Básquet Coruña

Breogán y Girona son dos de los equipos que jugarán en Europa el próximo curso Carlos Castro/ACB Photo

“Es difícil, pero no por una cuestión de que seamos noveles en la categoría. Es una cuestión de que no jugamos Europa y hay muchos equipos de la Liga que sí la juegan. Tenemos un tipo de mercado diferente y hay que esperar. En muchas ocasiones tienes en la lista a cinco y van cayendo. Pero no pasa nada, estoy seguro de que haremos un buen equipo. (...) Aquí ya no cuenta solo nuestra liga, estamos compitiendo con toda Europa”, dijo Carles Marco, entrenador del Básquet Coruña, en una entrevista reciente con DXT Campeón hablando del mercado de su equipo.

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Y es que cada vez son más las competiciones que existen a nivel europeo y más los equipos españoles que las disputan. La próxima temporada, de los 18 clubes que conforman la ACB, trece competirán en Europa, lo que supone un 72% del total de la liga. Esto provoca dos cosas: que estos trece equipos busquen plantillas más largas para afrontar semanas con hasta tres partidos; y que los jugadores consideren a estos clubes como unos destinos más atractivos por el hecho de disputar dos competiciones. Además, en toda Europa son más de cien los equipos que juegan competiciones continentales.

Esto lo que hace es dificultar la ya de por sí complicada situación de mercado de clubes como Básquet Coruña, recién ascendido y, obviamente, sin disputar competición europea. Junto al Leyma tan solo otros cuatro equipos de la Liga Endesa no jugarán en Europa durante la campaña 2026-27: el otro recién ascendido, el Obradoiro, así como Lleida, Zaragoza y Andorra.

El mercado de estos equipos es más complicado con ese hándicap de no jugar Europa. En muchos casos, las opciones que ocupan las primeras posiciones de sus listas de jugadores deseados se esfuman por este motivo, lo que hace que para firmar jugadores deban esperar hasta semanas más tardías de las que les hubieran gustado, o bien intentar competir de otras maneras, como por ejemplo ofreciendo salarios más elevados que la competencia, algo también complicado siendo equipos de la zona baja.

En la primera experiencia del Básquet Coruña en Liga Endesa, el Leyma tuvo otro problema a la hora de fichar, que fue el desconocimiento por parte jugadores y agentes sobre el club. Ahora, ese hándicap se ha difuminado ligeramente tras haber ya jugado en la categoría y haber firmado una gran campaña en Primera FEB. En la categoría de plata, el Leyma era uno de los destinos más atractivos, pero ahora ha pasado al lado opuesto.