El Básquet Coruña volverá a jugar un partido en el Palacio dos años después

Un partido del Leyma en el Palacio Archivo DXT

El Básquet Coruña, tras dos temporadas completas en el Coliseum, volverá a jugar próximamente un partido en el Palacio de los Deportes de Riazor. Así lo ha confirmado el propio club, que ha hecho oficiales las fechas de su pretemporada.

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Los entrenamientos arrancarán el lunes 10 de agosto, pero para el primer encuentro de preparación habrá que esperar 15 días. Leyma y Obadoiro repetirán en el Trofeo San Roque de Vilagarcía el día 25 (20.30 horas). Pocos días más tarde (29/8 a las 20.30 horas), el Básquet Coruña se medirá a Palencia en la ciudad castellanoleonesa.

La Copa Galicia 2026 se jugará el primer fin de semana de septiembre (días 5 y 6) en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela. Los cruces aún no están definidos, pero los participantes serán el propio Leyma junto a Obradoiro, Breogán y COB Ourense.

Una de las novedades llegará el siguiente fin de semana (días 12 y 13), cuando el Básquet Coruña disputará en el Coliseum de Burgos un triangular contra San Pablo y Bilbao Basket.

El Leyma pondrá punto final a su preparación el día 18 de septiembre (19.00 horas), cuando se presentará frente a su público con el Manresa como rival. La sorpresa está en el recinto escogido, ya que la no disponibilidad del Coliseum obliga a que el equipo naranja vuelva a jugar en la pista del Palacio de los Deportes dos años después.

El último encuentro que el Básquet Coruña había disputado en el feudo de Riazor fue ante Castellón en mayo de 2024, con motivo de la penúltima jornada de LEB Oro de la temporada 2023-24. Aquel partido acabó con victoria naranja y dejó encarrilado el primer ascenso a ACB de la historia del club, que se culminó una semana más tarde en Melilla.

Desde entonces, el Leyma ha crecido a nivel social y ha conseguido trasladarse de manera aparentemente definitiva al Coliseum, una instalación con mayor capacidad y con mejores servicios tanto para el equipo como para los aficionados en comparación con el Palacio. Sin embargo, Riazor nunca dejó de ser la casa del club, ya que durante el año de ACB con Epi el equipo seguía compartiendo instalación de entrenamiento con otros clubes de la ciudad como el Liceo. Aunque para los partidos, al menos hasta ahora, su casa siempre ha sido el Coliseum durante estos dos años.

El Leyma jugará así seis amistosos de manera segura, siete si se clasifica para la final de la Copa Galicia. Cuatro de ellos serán al 100% contra equipos de su misma categoría, Liga Endesa, uno contra un Primera FEB de primer nivel como Palencia y otro u otros aún por determinar en la competición autonómica. Una pretemporada de gran nivel para preparar el regreso a la ACB el 26 de septiembre, fin de semana en el que arrancará la temporada 2026-27 de la máxima competición nacional.

De esta manera, el Básquet Coruña deja de lado citas que venían siendo habituales para el club durante los últimos veranos, como el torneo Encestarías en el que participó en 2024, o los enfrentamientos con equipos portugueses que ya se empezaban a convertir en tradición.