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Básquet Coruña

Dmytro Skapintsev, una torre para el Básquet Coruña

El equipo naranja incorpora al pívot ucraniano de 2,16 metros de altura

Sergio Baltar
25/07/2026 10:38
Skapintsev, nuevo fichaje del Básquet Coruña
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El Leyma Coruña incorpora a su plantilla al pívot Dmytro Skapintsev (Cherkasy, Ucrania, 1998), un jugador de 2,16 metros que ha sido internacional con Ucrania en todas las categorías y que debutó con la selección absoluta en el EuroBasket de 2022.

Formado en la cantera del SK Cherkasy Monkeys, el conjunto de su ciudad natal, Skapintsev permaneció allí hasta la temporada 2021-2022, momento en el que fichó por el BC Kyiv Basket. Durante su etapa en ambos equipos compitió en la EuroCup y firmó un destacado rendimiento tanto en competición europea como en la liga doméstica, lo que le permitió dar el salto a Estados Unidos para jugar en la G-League.

En la liga de desarrollo de la NBA vistió primero la camiseta de los Westchester Knicks entre 2022 y 2024, antes de continuar su trayectoria en los Maine Celtics y los Rip City Remix. Además, participó en la NBA Summer League con los New York Knicks y los Portland Trail Blazers.

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La pasada temporada militó en el Hapoel Jerusalem, donde conquistó el campeonato de liga y volvió a disputar la EuroCup, competición en la que promedió 5,4 puntos, 5,5 rebotes y 0,5 asistencias por encuentro.

Skapintsev destaca por su capacidad para reforzar el apartado defensivo gracias a su envergadura, su físico y su excelente colocación en la pintura, cualidades que le permiten dificultar los lanzamientos de los rivales. En ataque, es un pívot muy eficaz en situaciones de pick and roll, con una gran movilidad para su estatura, y también posee un lanzamiento fiable desde la media y larga distancia, incluyendo el tiro de tres puntos.

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