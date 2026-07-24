Dos nombres y casi veinte puntos sin extracomunitarios

Caio Pacheco y Paul Jorgensen, máximos anotadores del Leyma la temporada pasada, durante el partido contra Palencia en el Coliseum Germán Barreiros

La ACB es una de las mejores y más exigentes ligas del mundo a nivel baloncestístico. Eso es algo que está totalmente fuera de duda. Es por ello que el talento ofensivo, los puntos y la anotación sean características tan cotizadas en la máxima categoría del baloncesto nacional.

La media de anotación de la temporada 2025-26 estuvo casi en 88 puntos por partido (87,88). Una cifra que el Básquet Coruña que ha ascendido supera (90,5), pero en Primera FEB. Comparado con el Leyma que jugó en Liga Endesa el curso 2024-25, su media se situó por debajo de esta (86,4), aunque no fue, ni mucho menos, de las peores de la liga en esa temporada.

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Los equipos recién ascendidos suelen buscar puntos en el mercado de fichajes, ya que lo habitual es que los jugadores que dan el salto de Primera FEB a ACB vean reducida su producción anotadora. La gran excepción que confirma la regla en los últimos años es el argentino Gonzalo Corbalán, flamante fichaje de Valencia Basket, que con San Pablo Burgos pasó de anotar 13,3 puntos en Primera FEB a 15,1 en ACB esta temporada, lo que supone un incremento del 13,5%.

Pero Corbalán fue el único de los cuatro renovados en Burgos que mejoró su rendimiento anotador, los otros tres (Jon Axel Gudmunsson, Luke Fischer y Dani Díez) bajaron sus números. El caso más notorio fue el del base islandés, que bajó un 55%, de 10,3 a 4,7 puntos por partido. Más discretos fueron los casos de Díez (-31%) y Fischer (-29%).

Echando la vista un año hacia atrás, cuando el Básquet Coruña renovó a ocho jugadores del ascenso, esta dinámica se repitió. Esos jugadores anotaron entre ellos 75,8 puntos en LEB, que se convirtieron en 51,1 en ACB, un descenso del 33%. Los casos menos reseñables fueron los de Yunio Barrueta (-20%) y Atou Diagne (-15%). En el lado negativo de la balanza estuvieron Ingus Jakovics (-55%, de 12,5 a 5,6 puntos por partido) o Aleix Font (-38%). Muchas de estas situaciones no se deben al nivel del jugador ni de la liga, sino también a un descenso a nivel de participación y de minutos en la rotación de los equipos.

Leyma actual

Con estos datos sobre la mesa, se podría decir que los jugadores que pasan de Primera FEB a ACB disminuyen su anotación, de media, un 30%. Este porcentaje, extrapolado a las seis renovaciones que el Básquet Coruña ha acometido de cara a la próxima temporada, supondría 39 puntos por partido. A ellos hay que sumar a los fichajes. Con Verge, Silins y Conditt se han tenido en cuenta sus últimas temporadas en ACB, mientras que a Uleckas se le ha aplicado también esa reducción del 30%, ya que no conoce la liga. Esto añadiría otros 36,3 puntos por partido de media y dejaría un total de 75,3 en la rotación actual del equipo de Carles Marco.

Ese dato sería poniéndonos en un escenario, entre comillas, ideal. Puede que haya jugadores que mejoren el rendimiento proyectado, pero el posible descenso de protagonismo podría hacer que lo empeorasen.

Al Básquet Coruña le faltan dos fichajes por acometer, en los que debería buscar, al menos, esos 12 puntos que le faltan para la media de la ACB la temporada pasada. Eso sí, si quiere ir más a asegurar, esos 12 deberían convertirse en cerca de 20. Dos perfiles complicados de encontrar en el mercado, y más con las barreras presupuestarias de un Leyma que ya tiene ocupadas sus dos licencias de extracomunitarios con Alonzo Vrege y George Conditt IV.