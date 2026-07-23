George Conditt IV refuerza el juego interior del Básquet Coruña

George Conditt realiza un mate contra Manresa acb Photo - Miguel Henriquez

Tras hacer oficial esta misma mañana la salida de Ilimane Diop, el Básquet Coruña no ha tardado en hacer lo propio con la incorporación de su sustituto: George Conditt IV. El interior estadounidense llega procedente de la liga puertorriqueña, pero ya conoce la ACB, ya que militó en las filas del Gran Canaria durante el curso 2024-25.

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El Leyma firma en Conditt a un pívot de 2,11 metros de altura y gran poderío físico. En su primera etapa en Liga Endesa con Gran Canaria (en la que se enfrentó al Leyma), promedió 7,4 puntos y 4,1 rebotes con un 69,4% de acierto en tiros de 2 en 17 minutos de juego. También firmó buenos números defensivos, con 0,8 tapones y 0,7 robos por encuentro.

Tras esa primera experiencia en España, Conditt regresó a Puerto Rico, país con el que es internacional y con el que disputó los Juegos Olímpicos de 2024. Con los Gigantes de Carolina promedió 9,1 puntos, 8,3 rebotes y 1,5 asistencias esta temporada.

Conditt es un interior al uso, tradicional, pero hasta cierto punto. No abre la pista para tirar de tres y prioriza jugar por dentro y para los exteriores, pero sí tiene esa punta de velocidad, agilidad y capacidad de correr la pista más característica de los pívots modernos. Tampoco es un gran usuario del lanzamiento de media distancia.

De brazos largos y un físico exuberante, la principal característica del nuevo jugador del Leyma es su capacidad reboteadora. Durante su temporada en Gran Canaria, casi el 20% de los tiros fallados cuando por sus rivales con Conditt en pista acababan en rebote suyo. Un porcentaje que se incrementaba en un 4,6% durante las victorias canarias.

Es un buen jugador de pick&roll, con la agilidad necesaria para cambiar la dirección del bloqueo sobre la marcha y contundencia para finalizar con contacto cerca del aro, aunque también cierta finura para llevar a cabo algunos rectificados. De la temporada pasada, el interior más parecido seguramente sea Mus Barro, el más físico y 'puro' de los tres pívots que tuvo en su rotación el Básquet Coruña.

"George es un pívot con capacidad para jugar en el poste bajo, rebotear, intimidar y correr la pista. Se adapta al estilo de juego del equipo, con enfoque de jugador de bloqueo directo y continuaciones del roll, buenas finalizaciones cerca de canasta y un poste bajo solvente", escribe el Leyma en su comunicado.

Conditt cuenta con licencia de extracomunitario, por lo que con la suya y la de Alonzo Verge, el Básquet Coruña ya tendría cubierto el cupo máximo de dos por convocatoria. Con esta incorporación, el equipo cuenta con diez jugadores en nómina y se mantiene en el mercado en busca de otro interior, así como de un exterior, tal y como afirmó Carles Marco a este diario.