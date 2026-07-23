George Conditt IV refuerza el juego interior del Básquet Coruña
El Leyma ocupa su segunda plaza de extracomunitario con este fichaje
Tras hacer oficial esta misma mañana la salida de Ilimane Diop, el Básquet Coruña no ha tardado en hacer lo propio con la incorporación de su sustituto: George Conditt IV. El interior estadounidense llega procedente de la liga puertorriqueña, pero ya conoce la ACB, ya que militó en las filas del Gran Canaria durante el curso 2024-25.
El Leyma firma en Conditt a un pívot de 2,11 metros de altura y gran poderío físico. En su primera etapa en Liga Endesa con Gran Canaria (en la que se enfrentó al Leyma), promedió 7,4 puntos y 4,1 rebotes con un 69,4% de acierto en tiros de 2 en 17 minutos de juego. También firmó buenos números defensivos, con 0,8 tapones y 0,7 robos por encuentro.
Tras esa primera experiencia en España, Conditt regresó a Puerto Rico, país con el que es internacional y con el que disputó los Juegos Olímpicos de 2024. Con los Gigantes de Carolina promedió 9,1 puntos, 8,3 rebotes y 1,5 asistencias esta temporada.
Conditt es un interior al uso, tradicional, pero hasta cierto punto. No abre la pista para tirar de tres y prioriza jugar por dentro y para los exteriores, pero sí tiene esa punta de velocidad, agilidad y capacidad de correr la pista más característica de los pívots modernos. Tampoco es un gran usuario del lanzamiento de media distancia.
De brazos largos y un físico exuberante, la principal característica del nuevo jugador del Leyma es su capacidad reboteadora. Durante su temporada en Gran Canaria, casi el 20% de los tiros fallados cuando por sus rivales con Conditt en pista acababan en rebote suyo. Un porcentaje que se incrementaba en un 4,6% durante las victorias canarias.
Es un buen jugador de pick&roll, con la agilidad necesaria para cambiar la dirección del bloqueo sobre la marcha y contundencia para finalizar con contacto cerca del aro, aunque también cierta finura para llevar a cabo algunos rectificados. De la temporada pasada, el interior más parecido seguramente sea Mus Barro, el más físico y 'puro' de los tres pívots que tuvo en su rotación el Básquet Coruña.
"George es un pívot con capacidad para jugar en el poste bajo, rebotear, intimidar y correr la pista. Se adapta al estilo de juego del equipo, con enfoque de jugador de bloqueo directo y continuaciones del roll, buenas finalizaciones cerca de canasta y un poste bajo solvente", escribe el Leyma en su comunicado.
Conditt cuenta con licencia de extracomunitario, por lo que con la suya y la de Alonzo Verge, el Básquet Coruña ya tendría cubierto el cupo máximo de dos por convocatoria. Con esta incorporación, el equipo cuenta con diez jugadores en nómina y se mantiene en el mercado en busca de otro interior, así como de un exterior, tal y como afirmó Carles Marco a este diario.