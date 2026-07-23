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Básquet Coruña

Fin al misterio Diop: no seguirá en el Básquet Coruña

El club ha hecho oficial la no renovación del interior hispanosenegalés tras un mes de incertidumbre

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
23/07/2026 14:15
Ilimane Diop penetra a canasta ante la defensa de Yunio Barrueta en el partido de Primera FEB entre Leyma y Obradoiro en el Coliseum
Ilimane Diop penetra a canasta ante la defensa de Yunio Barrueta en el partido de Primera FEB entre Leyma y Obradoiro en el Coliseum
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Se acabó el misterio alrededor de la continuidad de Ilimane Diop en el Básquet Coruña. El propio club naranja ha comunicado a través de sus redes sociales que el interior hispanosenegalés no será jugador del Leyma la próxima temporada en ACB.

Carles Marco conversa con Guillem Jou y Macachi Braz durante un entrenamiento de la temporada pasada

El Básquet Coruña empezará la pretemporada el 10 de agosto

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El de Diop fue un caso especial y que causó incertidumbre entre la afición, ya que el club resolvió con bastante premura el futuro de toda la plantilla que logró el ascenso salvo la suya. Casi un mes más tarde se ha hecho oficial su salida de la entidad tras una temporada en la que ha promediado 8,1 puntos y 5,1 rebotes en la fase regular, con 10,1 puntos y 4,8 puntos en la postemporada.

De esta manera, el Básquet Coruña da carpetazo a la plantilla de la temporada 2025-26 con seis renovaciones (Dídac Cuevas, Caio Pacheco, Dino Radoncic, Jacobo Díaz, Guillem Jou y Paul Jorgensen) y ocho salidas (Ily Diop, Mus Barro, Abdou Thiam, Joe Cremo, Strahinja Micovic, Danilo Brnovic, Carlos Varela y Macachi Braz).

Tras esta salida, el Leyma deberá acudir al mercado en busca de jugadores interiores, ya que tan solo cuenta con Karlis Silins como hombre grande en la rotación. En su entrevista de esta semana con DXT Campeón, Carles Marco confirmó que buscan dos interiores y un exterior.

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