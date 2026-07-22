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Básquet Coruña | Pretemporada

El Leyma jugará la Copa Galicia en el Multiusos Fontes do Sar

El pabellón santiagués acogerá la competición el fin de semana del 5 y 6 de septiembre

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
22/07/2026 20:08
El exnaranja Ale Galán, Jacobo Díaz y Alex Barcello, en un lance del Leyma Coruña-Obradoiro de semifinales de la Copa Galicia
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Ya hay fechas y sede oficial para la edición número 40 de la Copa Galicia masculina de baloncesto. La Federación Galega de Baloncesto (FGB) ha confirmado de manera oficial que se disputará los días 5 y 6 de septiembre en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela.

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El ente federativo ha confirmado también los participantes, que como viene siendo habitual serán Básquet Coruña, Breogán, Obradoiro y COB Ourense. En los próximos días se conocerá la fecha del sorteo que determinará los cruces de semifinales.

Santiago sucede así a A Coruña como anfitrión de la competición. El verano pasado, el Breogán, por entonces único equipo en ACB, se impuso al Leyma en la gran final del Coliseum, aunque necesitó llegar a la prórroga para doblegar a los naranjas.

El equipo lucense sumó así su título número 16, el segundo consecutivo y el cuarto en los últimos cinco años, lo que lo convierte en el más laureado de la historia de la competición. El Básquet Coruña, por su parte, volverá a intentar sumar su segundo título aprovechando el 30 aniversario tanto del primero como de su fundación, que llegaron en el año 1996.

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