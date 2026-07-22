El Básquet Coruña empezará la pretemporada el 10 de agosto

Carles Marco conversa con Guillem Jou y Macachi Braz durante un entrenamiento de la temporada pasada Quintana

Con el verano ya avanzado y más de un mes y medio consumido desde conseguir el ascenso a ACB, el runrún en cuanto al Básquet Coruña ya empieza a ser la pretemporada. El club herculino, ahora mismo de vacaciones y trabajando en la planificación de la plantilla para el próximo curso, regresará a los entrenamientos el lunes 10 de agosto.

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Esa será la fecha en la que los integrantes de la nueva plantilla serán sometidos a los reconocimientos médicos pertinentes y que, seguramente, pisarán por primera vez en este nuevo curso el Coliseum. Este día no difiere demasiado con los inicios de los últimos años. La temporada pasada, ya con Carles Marco a los mandos, el primer día de 'clase' fue el lunes 18, mientras que un año antes, en 2024, fue el 12.

Este año, con su debut en ACB en el horizonte el 26 de septiembre, Carles Marco y su staff han optado por contar con una semana más de preparación de cara al inicio de la competición oficial. Un mes y medio de entrenamientos y partidos amistosos enfocados en llegar en las mejores condiciones tanto físicas como técnicas posibles a ese primer fin de semana de Liga Endesa.

Por el momento tan solo se han confirmado de manera oficial tres (o cuatro) partidos amistosos, que se celebrarán en los últimos días del mes de agosto. El día 25, Básquet Coruña y Obradoiro repetirán en el trofeo San Roque de Vilagarcía de Arousa, mientras que el sábado 29 los naranjas se medirán al Palencia en tierras castellanas. Ambos duelos se disputarán a las 20.30 horas.

El siguiente fin de semana se disputará la Copa Galicia. Los días 5 y 6 de septiembre, el Multiusos Fontes do Sar acogerá la edición número 40 de este tradicional torneo con el Leyma, el Obradoiro, el Breogán y el COB Ourense como participantes. En los próximos días se llevará a cabo el sorteo que determinará los cruces de semifinales.

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Desde Bilbao apuntan a un posible triangular con Básquet Coruña, Burgos y Bilbao como participantes que se disputaría en la ciudad burgalesa, aunque todavía no existe confirmación oficial al respecto. También falta por conocer la fecha (y el rival) del ya tradicional partido de presentación del equipo en el Coliseum.

Ahora mismo, el Leyma cuenta con nueve jugadores en nómina tras renovar a seis (Dídac Cuevas, Guillem Jou, Dino Radoncic, Paul Jorgensen, Jacobo Díaz y Caio Pacheco) e incorporar a otros tres (Alonzo Verge, Karlis Silins y Lukas Uleckas).

En una entrevista con DXT Campeón, Carles Marco afirmó que la intención del club es ir a doce fichas, por lo que todavía faltan tres por concretar. En concreto, se busca un exterior y dos interiores. De estos dos últimos, uno podría ser Ilimane Diop, que se encuentra en una situación de "stand-by" tanto por su parte como por la del club. "Es un jugador que nos hemos planteado que siga, por eso no hemos dicho nada y no diremos nada hasta que fiche en otro sitio o esté con nosotros", dijo Carles.

Sin equipo U-22

En otro orden de cosas, la Liga U-22 anunció los equipos que participarán en la competición la próxima temporada 2026-27. Entre ellos no se encuentra el Básquet Coruña, algo que podía entrar dentro de lo previsible. Se trata de una liga en la que no es obligatorio participar para los clubes de la Liga Endesa. De hecho, el Leyma no es el único que no se ha inscrito, a él se unen Breogán, Baskonia y Andorra.

Sí participará el otro recién ascendido, el Obradoiro, cuyo filial descendió la temporada pasada de Tercera FEB a Nacional. Los santiagueses han quedado encuadrados en el Grupo B junto a Bilbao, Joventut, Unicaja, Lleida, UCAM Murcia y Manresa.

En contra del Básquet Coruña para participar en esta liga jugaba el no tener un filial al uso, ya que el Basket Xiria es un equipo vinculado con el que existe un acuerdo de colaboración para ciertos jugadores, pero con un número limitado por temporada. El Leyma cuenta con otro equipo sénior, pero en una categoría inferior a Tercera FEB.