Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

El Básquet Coruña cambia de sponsor técnico

El Leyma sustituye PlayGround Stars por Bordisport y anuncia que abrirá tienda física y online

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
22/07/2026 11:55
Guillem Jou celebra el ascenso sobre la pista del Coliseum
Guillem Jou celebra el ascenso sobre la pista del Coliseum
Carlota Blanco
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

PlayGround Stars no será el sponsor técnico del Básquet Coruña en su regreso a ACB. Marca y club unieron sus caminos en el verano del año 2024, precisamente en la anterior ocasión en la que el Leyma ascendió a la Liga Endesa. Tras dos temporadas juntos, esos caminos se separan.

Carles Marco y su staff celebran el bronce en el Eurobasket sub-20

Carles Marco: "Trabajé muy duro para estos momentos, el año que viene también será especial"

Más información

Sin embargo, el nuevo aliado técnico del Básquet Coruña no está muy lejos, ya que se trata de otra marca portuguesa como es Bordisport, según ha anunciado el propio club a través de sus redes sociales. En ese mismo comunicado, el Leyma ha comunicado más novedades, como la apertura al público de tienda física y online o una nueva línea de merchandising. Eso sí, para desvelar la equipación de juego con la que el equipo regresará a ACB y celebrará su 30 aniversario todavía habrá que esperar.

Bordisport es una marca portuguesa que colabora con clubes de primer nivel en varios deportes. En baloncesto, es el sponsor técnico de equipos como el BAXI Ferrol (camisetas a 45 euros y cubres a 30), el COB Ourense o el Porto. En hockey patines ha colaborado con el Noia y en otros deportes como fútbol, voleibol u otras modalidades.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Guillem Jou celebra el ascenso sobre la pista del Coliseum

El Básquet Coruña cambia de sponsor técnico
Raúl Ameneiro
Semifinal Final Four Leyma Coruña-Palencia

El Básquet Coruña suma Palencia como segunda parada en su pretemporada
Raúl Ameneiro
Carles Marco celebra la victoria contra Francia

Carles Marco guía a España sub-20 al bronce Europeo
Sergio Baltar
Jorge Carot defiende a Nikola Dzepina

La España de Carles Marco rema para morir en la orilla ante Serbia (65-72)
Raúl Ameneiro