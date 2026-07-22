El Básquet Coruña cambia de sponsor técnico

Guillem Jou celebra el ascenso sobre la pista del Coliseum Carlota Blanco

PlayGround Stars no será el sponsor técnico del Básquet Coruña en su regreso a ACB. Marca y club unieron sus caminos en el verano del año 2024, precisamente en la anterior ocasión en la que el Leyma ascendió a la Liga Endesa. Tras dos temporadas juntos, esos caminos se separan.

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Sin embargo, el nuevo aliado técnico del Básquet Coruña no está muy lejos, ya que se trata de otra marca portuguesa como es Bordisport, según ha anunciado el propio club a través de sus redes sociales. En ese mismo comunicado, el Leyma ha comunicado más novedades, como la apertura al público de tienda física y online o una nueva línea de merchandising. Eso sí, para desvelar la equipación de juego con la que el equipo regresará a ACB y celebrará su 30 aniversario todavía habrá que esperar.

Bordisport es una marca portuguesa que colabora con clubes de primer nivel en varios deportes. En baloncesto, es el sponsor técnico de equipos como el BAXI Ferrol (camisetas a 45 euros y cubres a 30), el COB Ourense o el Porto. En hockey patines ha colaborado con el Noia y en otros deportes como fútbol, voleibol u otras modalidades.