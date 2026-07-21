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Básquet Coruña | Pretemporada

El Básquet Coruña suma Palencia como segunda parada en su pretemporada

Ambos equipos reeditarán las semifinales de la Final Four por el ascenso el sábado 29 de agosto

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
21/07/2026 12:02
Semifinal Final Four Leyma Coruña-Palencia
Semifinal Final Four Leyma Coruña-Palencia
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El Básquet Coruña ya tiene confirmada su segunda parada para esta pretemporada. Será el sábado 29 de agosto, a partir de las 20.30 horas, cuando el Leyma se mida al Palencia en la ciudad castellanoleonesa. Un encuentro que servirá como puesta de largo del conjunto morado y que ha sido presentado este martes en el ayuntamiento palentino.

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Básquet Coruña y Palencia son unos más que viejos conocidos de las últimas temporadas en Primera FEB y LEB Oro. Esta pasada campaña, el Básquet Coruña se impuso en la primera vuelta en el Coliseum, mientras que Palencia dio un duro correctivo a los naranjas en su pabellón. Ambos equipos se citaron en las semifinales de la Final Four por el ascenso, que se disputó de nuevo en A Coruña y tuvo, de nuevo, al Leyma como vencedor.

La de Palencia será la segunda cita (al menos con las que se saben hasta ahora) de la pretemporada naranja. El nuevo proyecto empezará a prepararse para la ACB unos días antes, el martes 25 de agosto, cuando repetirá en el Trofeo San Roque de Vilagarcía de Arousa contra el Obradoiro. Desde Bilbao apuntan a un posible triangular entre Básquet Coruña, Burgos y Bilbao que se disputaría en la ciudad burgalesa, aunque todavía no existe confirmación oficial al respecto.

La competición oficial dará comienzo un mes más tarde. El inicio de la Liga Endesa está previsto para el fin de semana del 26 de septiembre, aunque todavía con los enfrentamientos por definir.

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