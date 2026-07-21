Carles Marco: "Trabajé muy duro para estos momentos, el año que viene también será especial"

La temporada 2025-26 de Carles Marco (Badalona, 1974) es una con la que sueñan muchos entrenadores, pero que no muchos tienen la suerte de cumplir: un ascenso a ACB y un bronce europeo. Eso sí, también ha sido una campaña larga en la que ha estado casi un año entero sin parar. Arrancó la pretemporada con el Básquet Coruña el 1 de agosto, aunque estuvo trabajando en la planificación desde bastante antes.

Del club no pudo desconectar lo más mínimo hasta el 7 de junio, cuando consiguió ascender a ACB tras superar la Final Four. Tras dos días de descanso, puso rumbo a la concentración de la selección española sub-20, con la que ha estado hasta este mismo lunes tras colgarse la medalla de bronce en el Eurobasket. Ahora le esperan todavía unos últimos días de trabajo antes de cerrar, confía, cuanto antes, la nueva plantilla naranja. Entonces, Carles podrá tener un más que merecido descanso antes de regresar al trabajo con el Básquet Coruña.

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Lo primero, enhorabuena. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Un poco de menos a más, con las baterías un poco a cero después de una cosa que no se produce muchas veces y que hay que disfrutarla. La concentración es un poco pesada, pero gracias al staff que he tenido y a los jugadores, que han entrenado y competido muy bien, se ha hecho un poquito más amena. Luego, cuando entras en campeonato, ya estás metido y todo muy bien.

Muy contentos porque los chicos han competido mucho y bien. Creo que no teníamos selección para acabar arriba, pero los tíos han creído y había mucha igualdad. Hemos aprovechado nuestras oportunidades y contentos por ellos y por nosotros porque nos llevamos un bronce.

Un torneo duro, con muchos partidos concentrados en pocos días.

La verdad es que sí. Han sido nueve días y siete partidos, son muchos, yo creo que demasiados. Ha habido muchas selecciones, incluida la nuestra, que no hemos podido acabar con todos los jugadores. Se hace largo porque vienes de una temporada completa y es duro. Además, todos los jugadores compiten a tope porque es seguramente su último año con las selecciones, porque luego ya solo queda la absoluta y muchos no llegan. Entre la tensión y la competitividad ha sido duro.

Hemos hecho el mejor equipo posible y, cuando todo el mundo tiene protagonismo, es más fácil que todos estén comprometidos

Nosotros no teníamos ninguna 'estrella' como algunos otros equipos. Hemos hecho el mejor equipo posible y, cuando todo el mundo tiene protagonismo, es más fácil que todos estén comprometidos. En nuestra generación nos faltaban Mario Saint-Supéry, Hugo González, Guillermo del Pino, Ian Platteuw... Muchos jugadores que podían estar en esta selección, pero los que han venido se han ganado el derecho a tener la medalla y a poder disfrutarla.

Algo similar a lo que pasó en el Leyma esta temporada.

Aquí sí que teníamos dos o tres jugadores bastante más claves. Estaban Raúl Villar, Yuri (Jorge) Carot y Adrián Torres. Teníamos más foco de jugadores, pero todos han sabido en qué momento les necesitaba el equipo y hemos hecho que todos jugaran y estuvieran comprometidos.

También se les notaban similitudes en el estilo de juego y en la intensidad y el hambre con el que jugaban.

Sí, es cierto que los tíos han creído desde el primer momento en lo que queríamos proponer y eso al final, si todos vamos juntos, es mucho más fácil.

Nos vamos súper satisfechos, hicimos bien las cosas y pudimos jugar por ganar

¿Qué les faltó en la semifinal contra Serbia?

No salimos bien en algunos partidos, creo que con un poco más de respeto del debido porque la verdad es que Serbia tenía una selección muy buena. Ellos jugaron 'muy sénior' y nosotros algo más diferente. Nos hicieron alguna trampilla, pasaron por detrás a Raúl (Villar), no estuvimos cómodos en ataque, fallamos y ellos estuvieron con unos puntos por posesión gigantes en el primer cuarto. Luego nos rehicimos y sí que tuvimos opciones, pero seguimos sin estar acertados. Si hubiéramos metido ese triple con 59-62, no sé si hubiéramos acabado ganando. Pero estas cosas pasan y fueron mejores. Nosotros nos vamos supersatisfechos, hicimos bien las cosas y pudimos jugar por ganar.

¿Cómo ha sido su día a día compaginando club y selección durante la concentración?

El día a día ha sido entrenar, llegar a la habitación y ver vídeos, tener reuniones nocturnas con Miguel (Valín) y Charlie (Uzal) para ver a quién fichábamos, cada día de los 35 que llevamos. Yo creo que lo peor de lo que llevamos de verano ha sido no poder tener a todos los jugadores que subieron. Es una situación difícil tener que hablar con ellos. Son cosas que pasan, pero que tampoco son agradables, aparte de que se lo merecían todos.

Estamos intentando hacer el mejor equipo posible, nos quedan aún tres fichas por hacer y espero que todo salga bien

De momento, seis renovaciones y tres fichajes, ¿cómo lo valora?

De momento estoy contento porque está siendo difícil, pero bien. Trabajamos mucho en lo que intentamos y lo que queremos, que a veces sale y a veces no. Y contento con las renovaciones. Me hubiese quedado con más gente, pero es difícil. Luego, pensando en si vamos con doce fichas o con trece, que al final seguramente iremos con doce. Entonces teníamos que hacer seis fichajes.

Contento de que Alonzo (Verge) esté, ha jugado tres partidos con Coruña, pero este año en Alemania ha jugado muy bien. De Karlis (Silins) también tengo muy buenas referencias y de Lukas (Uleckas) lo mismo. Estamos intentando hacer el mejor equipo posible, nos quedan aún tres fichas por hacer y espero que todo salga bien. En eso estamos trabajando, Charlie, Miguel, Román, Carlos y yo estamos todo el día dale que te pego a la cabeza y con reuniones para ver qué podemos, qué no y qué es mejor para el equipo, como hicimos el año pasado. A ver si logramos hacer un equipo para luchar, competir cada partido y hacerlo lo mejor posible.

¿Buscan por encima de todo jugadores interiores?

Nos falta un exterior y dos interiores, sí, son las tres fichas que nos faltan. Buscamos los mejores jugadores posibles.

Aquí ya no cuenta solo nuestra liga, estamos compitiendo con toda Europa

¿Están teniendo dificultades?

Es difícil, pero no por una cuestión de que seamos noveles en la categoría. Es una cuestión de que no jugamos Europa y hay muchos equipos de la Liga que sí la juegan. Tenemos un tipo de mercado diferente y hay que esperar. En muchas ocasiones tienes en la lista a cinco y van cayendo. Pero no pasa nada, estoy seguro de que haremos un buen equipo.

En ese sentido sí que es diferente al año pasado, donde eran uno de los equipos más atractivos de la categoría.

Claro, el mercado es diferente y éramos nosotros, junto con Obradoiro, Palencia y Estudiantes. Era un mercado un poquito más "limitado". Aquí, aparte de que no estamos dentro de los cuatro primeros de la Liga, ya no cuenta solo nuestra liga, estamos compitiendo con toda Europa.

¿Cómo valora la renovación de Dino Radoncic?

Para nosotros cuando Dino se lesionó fue un jarro de agua fría. Siempre hemos creído que era un jugador que había entrado perfecto en el grupo, que era determinante, que tiene mucha calidad y que, además, ha jugado en la ACB. Cuando acaba la liga, lo que tenemos en perspectiva, sabiendo que se iba a recuperar perfectamente, es: ¿por qué no? Es un chico que ha estado muy bien en Coruña, que ha jugado muy bien con nosotros, que puede volver a jugar normal y que tiene mucha calidad. Creo que él también se siente un poco parte de este ascenso y no tuvimos ninguna duda, ni él ni nosotros, de que podía ser un jugador para estar el año que viene con nosotros.

Aún no es realidad, pero espero debutar en septiembre con el Leyma en ACB

¿En que situación se encuentra ahora mismo Ily Diop?

Es un jugador que nos hemos planteado que siga, por eso no hemos dicho nada y no diremos nada hasta que fiche en otro sitio o esté con nosotros. Está un poco en stand-by, espero que en los próximos días se sepa algo. Ily ha sido un factor determinante en poder subir. No es un jugador que haya mucho en el mercado y vamos a ver si en los próximos días sabemos alguna cosa.

¿Cómo definiría su temporada tras un ascenso a ACB y una medalla europea?

La verdad es que ha sido fantástico. En dos meses igual la gente se olvida de estas cosas, pero a mí me quedará muy grabado porque ha sido un año muy bueno a nivel deportivo y muy entrañable. Porque se ha ido gente muy querida este año de mi grupo de amigos y seguro que me han ayudado a que pasaran estas cosas buenas. Me hace feliz porque hubiesen querido ver lo que ha pasado y seguro que lo están viendo y me están ayudando. Eso es lo que más me ha quedado, esa sensación de ser muy feliz con todo lo que ha pasado a nivel deportivo, pero un poco triste porque a nivel de familia prácticamente, no he sido tan feliz, pero ya sé que están arriba.

Muchas veces, lo que ha pasado este año no se puede describir con palabras porque ha sido todo perfecto. Bueno, perfecto hubiera sido subir directo, pero subimos en el Coliseum con nuestra gente y eso es la hostia. También ha valido la pena el esfuerzo y la tensión. El colofón es todo lo del verano, pero lo que me quedará toda la vida es el haber podido subir, que hubieran pensado en mí el verano pasado y que hayamos podido conseguirlo. Hemos tenido una familia, hemos trabajado muy juntos y muy coral todo, y la ciudad se ha volcado. He tenido a mucha gente apoyando de Coruña y de fuera todo el año y al final es un sueño hecho realidad. Bueno, aún no es realidad, pero espero debutar en septiembre con el Leyma en ACB. Trabajé muy duro para estos momentos, el año que viene también será especial gracias a este.