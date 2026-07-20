Carles Marco guía a España sub-20 al bronce Europeo

Carles Marco celebra la victoria contra Francia FIBA

Carles Marco y España sub-20 lograron sacarse el sabor agridulce de la derrota en semifinales contra Serbia para poner fin al torneo en tercera posición y colgarse el bronce derrotando a Francia por 54-65. La primera parte estuvo marcada por la poca efectividad de ambos equipos de cara al aro, con un 2/15 de la selección española desde el triple y un paupérrimo 0/12 de Francia desde el 6,75.

El duelo fue igualado prácticamente hasta el último cuarto. En los cinco minutos finales, los jugadores entrenados por Carles Marco consiguieron abrir brecha en el marcador y terminar con metal su periplo veraniego en Liubliana.

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El mejor valorado del partido fue el pívot español Andrés Amón, que este verano iniciará su andadura en la liga universitaria estadounidense NCAA tras formarse en el Estudiantes, con 13 tantos, además de 11 puntos y 5 rebotes. En el conjunto galo, Oscar Wembanyama, hermano de Victor, estrella de los San Antonio Spurs de la NBA, destacó con 9 puntos, 6 rebotes y 9 de valoración.

España puso así el punto final a una racha de tres ediciones consecutivas sin colgarse una medalla en el Eurobasket sub-20, desde que fuera oro en 2022. Para terminar de redondear el torneo, Raúl Villar fue elegido en el mejor quinteto junto a Mark Padjen (Eslovenia y MVP), Urban Kroflic (Eslovenia), Nikola Dzepina (Serbia) y Mohamed Diakite (Francia).

La trayectoria de España hasta este partido ha sido prácticamente impecable. Tras firmar una fase de grupos perfecta en la que se impuso a Bélgica, Grecia y Croacia, la selección entrenada por Carles Marco superó con facilidad a Rumanía en octavos. En cuartos de final le esperó uno de los cocos como era Alemania. Tras un inicio igualado, Raúl Villar dio un clínic de dirección de juego escoltado por la anotación de Jorge Carot y Adrián Torres para acabar imponiéndose por 69-88. La semifinal contra Serbia fue el único borrón. Después de ir 19 abajo, España tuvo bola para empatar, pero terminó cayendo 65-72.