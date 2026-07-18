La España de Carles Marco rema para morir en la orilla ante Serbia (65-72)

Jorge Carot defiende a Nikola Dzepina FIBA

España y Serbia se enfrentaron en Ljubljana sabiendo que en la final ya esperaba la anfitriona Eslovenia, que ganó a Francia por 89-91. El conjunto serbio sufrió más de lo que hacía prever el inicio del partido, pero terminó derrotando a España por 65-72. La selección de Carles Marco llegó a ir 19 abajo, pero en un ejercicio de resistencia y orgullo tuvo un triple para empatar en el último cuarto. Esa reacción, por desgracia, terminó siendo un espejismo y España tendrá que conformarse con luchar este domingo (16.30 horas) con Francia por la medalla de bronce.

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Empezó por delante España en el marcador 4-2, pero no fue más que un espejismo. Serbia buscó y encontró a sus dos mejores jugadores, Lucic y Dzepina, que se lucieron en los primeros minutos junto a un inspirado Mitar Bosnjakovic. Raúl Villar, el MVP español hasta el momento, intentó asumir galones de nuevo, pero le faltó la lucidez de días anteriores.

Serbia siguió apretando el pistón y con un 3+1 de Bosnjakovic se puso 11 arriba y forzó el tiempo muerto de Carles Marco. El técnico catalán no fue capaz de cambiar la dinámica y el primer cuarto acabó con un abultado 11-25 tras un parcial de 4-18.

La diferencia entre ambos equipos quedó clara en la primera acción del segundo cuarto: era la intensidad. Serbia anotó un triple después de salvar una posesión que parecía perdida sobre la línea de fondo y, en el saque de fondo español, consiguió volver a robar el balón. Parcial de 0-5 de salida para poner la máxima del partido en +19 y obligar a Carles a parar de nuevo el encuentro.

Tras el paso por el banquillo, Marco delegó en su segunda unidad y esta respondió comandada por un inspiradísimo Iker Garmendia, ayudado por Max Gaspà. Entre ambos consiguieron recortar distancias hasta los 11 puntos, pero Serbia estuvo lista y buscó sobrevivir desde el tiro libre para llegar al descanso 28-42. España tenía un problema triple, ya que no estaba siendo capaz de acertar desde el 6,75 (3/22 al entretiempo).

Conato de reacción

Se mantuvo el guion tras el paso por vestuarios. Bosnjakovic en ataque y Dzepina en defensa dominaban para una Serbia a la que salía casi todo, mientras que España seguía sin ideas. Eso cambió mediado el cuarto, cuando el equipo de Carles Marco subió el nivel de agresividad en ataque y Bruno Alocén consiguió anotar 9 puntos seguidos. Con un parcial de 11-4 España se puso a 6 de distancia y obligó a Serbia a pedir tiempo muerto. Las instrucciones de Jovanovic sirvieron y su equipo acabó el tercer cuarto 49-59 arriba.

No empezó mal España, pero se le complicaron las cosas cuando los colegiados señalaron la quinta falta personal de Raúl Villar. Una decisión más que rigurosa y protestada que acabó con una técnica al banquillo español. Fueron minutos de dureza en ambos aros, poca inspiración ofensiva y en los que primaron las defensas, lo que llevó a que Serbia entrara en bonus con más de seis minutos por jugar.

Desde el 4,60, España se puso a 3 (59-62) y tuvo posesión para empatar el encuentro. El triple no entró, la selección hizo falta en el rebote y ese fue el principio del fin. Suput puso el +6 en la siguiente acción para iniciar un parcial de 0-8 que dejó el partido visto para sentencia. Ese finiquito definitivo lo puso un Nikola Dzepina que se fue hasta los 22 de valoración en la victoria de Serbia por 65-72.

A pesar de la derrota, España sigue teniendo opciones de sumar una nueva medalla a su palmarés. El partido por el bronce será este domingo a las 16.30 horas contra Francia, selección con la que perdió hace escasos días en Utebo. La selección entrenada por Carles Marco buscará colgarse un metal europeo en categoría sub-20 cuatro ediciones después del último, cuando ganó el oro en 2022. Por su parte, Serbia disputará la final contra la anfitriona Eslovenia. Dos selecciones que no ganan un oro desde 2015 y 2004, respectivamente.

España 65-72 Serbia

España (11+17+21+16): Villar (6), Blanco (0), Arias (0), Torres (8) y Carot (10) - quinteto inicial - Alocén (9), Rodríguez (0), Gaspà (10), Garmendia (16), Amón (-), Cebolla (3) y Enabulele (3).

Serbia (25+17+17+13): Lucic (20), Tofoski (9), Bosnjakovic (17), Bundalo (0) y Dzepina (12) - quinteto inicial - Popovic (1), Radovic (2), Duric (0), Sojic (2), Stanojevic (5), Ostojic (-) y Suput (4).

Árbitros: Lorenzo Baldini (Italia), Ivor Matejek (República Checa) y Dimitar Georgiev (Bulgaria). Eliminados Blanco y Villar por faltas personales.

Incidencias: Partido correspondiente a las semifinales del Eurobasket sub-20 disputado en el pabellón Arena Stožice de Ljubljana (Eslovenia).