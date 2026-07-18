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Básquet Coruña | Eurobasket sub-20

España se cruza con su último verdugo antes de la final

La selección entrenada por Carles Marco se mide a Serbia en las semifinales del Eurobasket sub-20

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
18/07/2026 04:10
Carles Marco da instrucciones durante el Bélgica 58-81 España
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La selección española sub-20, entrenada por el técnico del Básquet Coruña, Carles Marco, está a un paso de colarse de nuevo en una final de un Eurobasket. Para ello deberá superar este sábado (21.00 horas) a Serbia, combinado que se impuso a Grecia en cuartos y que fue su último verdugo en esta competición, concretamente en los cuartos de final de la edición del año pasado.

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Hacía cuatro años que España no entraba en la lucha por las medallas de un Eurobasket sub-20, pero Carles Marco y sus pupilos han conseguido llegar hasta estas semifinales firmando un torneo, hasta el momento, impecable. No es solo que no hayan perdido ningún partido, sino que todas las victorias han sido por un margen de 14 o más puntos. Además, por el camino ha dejado a selecciones de nivel como es el caso de Grecia (67-81 en fase de grupos) o Alemania, a quien España derrotó con una exhibición en cuartos de final por  69-88.

A favor de España juega su filosofía, la cual recuerda, lógicamente, a la del Básquet Coruña. Carles Marco ha replicado lo mostrado con el equipo herculino en la selección: rotaciones cortas, intensidad defensiva y un juego vistoso, alegre y de mucho compartir el balón en ataque. Los referentes de esta selección son Raúl Villar, un base organizador que no duda en echarse al equipo a la espalda cuando este lo necesita, Jorge Carot, un pívot potente y con puntos, y Adrián Torres, un alero alto con buena muñeca desde lejos.

En Serbia hay dos jugadores que amenazan a España por encima del resto: Nikola Dzepina, interior de 2,07 que promedia 15 puntos y 6,4 rebotes por partido siendo capaz de abrir la pista para tirar de tres; y Andrej Lucic, base de 1,88 más anotador (14 puntos por partido) que asistente (2,8 de media por encuentro).

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