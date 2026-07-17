El Básquet Coruña ficha a Lukas

Fichaje de Lukas Uleckas BC

Después de casi un mes sin novedades, el Básquet Coruña ha vuelto al mercado de fichajes. El último anuncio del club herculino había sido el 25 de junio, cuando hizo oficial el retorno de Karlis Silins. Hasta hoy, que el Leyma ha anunciado la llegada de Lukas Uleckas.

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Alero lituano de 26 años de edad y 1,99 metros de altura, Uleckas vivirá en el Básquet Coruña su primera experiencia lejos de su país natal, en el que ha desarrollado la totalidad de su carrera hasta el momento. Tras salir de la cantera del Zalgiris Kaunas y debutar con ellos en la primera división y en Euroliga, pasó por varios equipos de la liga hasta recalar el pasado verano en el Juventus Utena, con el que promedió 11,8 puntos, 6,4 rebotes y 3,1 asistencias en 28 minutos de juego por partido.

En cinco de las últimas seis temporadas, Lukas ha disputado la Basketball Champions League (BCL), por lo que cuenta con experiencia en competiciones europeas, además de ser internacional con las categorías inferiores de Lituania. Según ha escrito el club en su comunicado, Uleckas destaca por "su intensidad defensiva, su capacidad reboteadora y gran lectura de juego, además de aportar equilibrio y polivalencia en ambos lados de la pista".

Con la incorporación de Lukas Uleckas, el Básquet Coruña ya cuenta con nueve jugadores en nómina de cara a la próxima temporada. El lituano se une en la lista de fichajes a los retornados Alonzo Verge y Karlis Silins, mientras que en la de renovaciones se encuentran Caio Pacheco, Dídac Cuevas, Paul Jorgensen, Guillem Jou, Jacobo Díaz y Dino Radoncic.

Lukas Uleckas ZALGIRIS KAUNAS

Uleckas compartirá posición en las alas con Guillem Jou, Jacobo Díaz y Dino Radoncic, pudiendo ocupar, según el Leyma, las posiciones tanto de alero como de ala-pívot. Una gran variedad de armas para Carles Marco, quien ya ha demostrado de sobra que le encanta contar con la mayor cantidad de jugadores de calidad posibles para exprimir al máximo las rotaciones cortas que tanto le caracterizan. Presumiblemente y aún a la espera de próximas incorporaciones, todo apunta a que Uleckas llega para ocupar una de las posiciones de alero del quinteto titular del Leyma la próxima temporada.

En el apartado de licencias, el Básquet Coruña cuenta con el trabajo hecho en cuanto a cupos o jugadores de formación local (JFL), donde ya cuenta con los cuatro que son exigidos como mínimo en cada convocatoria de ACB (Cuevas, Jou, Jacobo y Radoncic). En cuanto a los extracomunitarios, el tope es de dos como máximo por convocatoria y, de momento, el Leyma tan solo tiene a uno en nómina: Alonzo Verge. Todavía debería faltar tres jugadores por anunciar, así como por definir el futuro de Ilimane Diop.