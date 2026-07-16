España baila a Alemania al ritmo de Raúl Villar (69-88)

Raúl Villar ante Alemania FIBA

La selección española sub-20, entrenada por Carles Marco, estará en la lucha por las medallas del Eurobasket. España se impuso de manera clara (69-88) a Alemania en cuartos de final en una exhibición ofensiva de Raúl Villar, que dirigió a su equipo con 16 puntos y 12 asistencias. Escoltando al base catalán estuvieron unos inspirados Jorge Carot y Adrián Torres, con 18 y 17 puntos, respectivamente. El rival en las semifinales saldrá del Serbia-Grecia de esta noche (21.00 horas).

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Alemania hizo valer su mayor tamaño desde el principio del partido. Tan solo la inspiración de Raúl Villar pudo hacer algo en el inicio con varias canastas y asistencias de mérito, pero un parcial de 8-0 dio una primera ventaja de 12-8 a los germanos.

España sobrevivió en este primer cuarto (22-22) gracias a dos factores: el buen hacer de Villar (8 puntos y 3 asistencias) y el esfuerzo defensivo sobre los que venían siendo los mejores jugadores de Alemania en el torneo, Remagen y Dorries, que sumaron 4 puntos entre los dos.

El segundo cuarto empezó con imprecisiones y primando las defensas, así lo demuestran los casi dos minutos que estuvieron ambos equipos sin anotar hasta que Álex Blanco abrió el marcador. Tras un buen parcial español que cerró Bruno Alocén con un triple, Alemania pidió tiempo muerto.

Le sentó bien el paso por el banquillo a los bávaros, que devolvieron el parcial comandados por Daniel Biel y obligaron a Carles Marco a parar el partido. De nuevo surtió efecto el parón y España anotó 8 puntos casi seguidos con un inspirado Álex Blanco para irse al descanso con ventaja 37-43.

Clínic

Cambió de salida su quinteto Carles Marco, dando entrada tras el descanso a Max Gaspà en detrimento de Álex Blanco. Una vez más, el líder de la selección española fue Raúl Villar, que no solo destacó en ataque, sino también en defensa, donde fue capaz de ponerle un tapón a Remagen. El canterano del FC Barcelona lideró un parcial de salida de 4-10 que provocó el tiempo muerto germano.

Alemania reaccionó tras el paso por el banquillo con un 8-0 para ponerse a cuatro, pero fue un espejismo. Raúl Villar volvió a coger la batuta del encuentro y se puso a generar juego tanto para sí mismo como para sus compañeros hasta cerrar el cuarto 52-65. El catalán generó a través de puntos o asistencias 15 de los 22 tantos que anotó España en este período.

El guion se mantuvo en el inicio del cuarto, de nuevo con 8 puntos generados por Raúl Villar. A él le siguió Bruno Alocén con un parcial propio y a la fiesta se unieron durante todo el encuentro unos inspirados Jorge Carot y Adrián Torres, que rozaron el doble doble de puntos y rebotes. Sí lo logró Villar con asistencias (16/12) para liderar la victoria de España por 69-88.

España logra así de manera brillante el pase a las semifinales del Eurobasket sub-20 y se asegura estar sí o sí en la pelea por las medallas. El equipo entrenado por Carles Marco deberá esperar unas horas para conocer a su rival del sábado, que saldrá del Serbia-Grecia que se disputa hoy a las 21.00 horas.

Alemania 69-88 España

Alemania (22+15+15+17): Müller (8), Baumer (6), Kodjoe (3), Jung (0) y Dorries (4) - quinteto inicial - Scheffs (3), Isichel (2), Remagen (10), Abra (11), Loll (7), Lenke (6) y Biel (9).

España (22+21+22+23): Villar (16), Blanco (7), Arias (3), Torres (17) y Carot (18) - quinteto inicial - Alocén (15), Rodríguez (0), Gaspà (3), Garmendia (5), Amón (2), Cebolla (2) y Enabulele (0).

Árbitros: Ademir Zurapovic (Bosnia), Roko Hordov (Croacia) y Blaz Zupanzic (Eslovenia). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final del Eurobasket sub-20 disputado en el pabellón Arena Stožice de Ljubljana (Eslovenia).