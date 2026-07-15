Un gran primer cuarto le vale a España para superar a Rumanía (77-59)

Bruno Alocén celebra una canasta ante Rumanía FIBA

España ya está en cuartos de final del Eurobasket sub-20. La selección entrenada por Carles Marco superó el trámite de Rumanía (77-59) en octavos de final para estar entre los ocho mejores equipos del torneo. Un primer cuarto arrollador (27-11) fue suficiente para dinamitar un encuentro que no volvió a ver una ventaja inferior a los 12 puntos.

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Salió con todo España a la pista del Arena Stožice II de Liubliana. Un parcial de salida de 9-0 en menos de dos minutos provocó el primer tiempo muerto de una Rumanía que empezó su ofensiva con dos pérdidas y un tapón en contra. No mejoró el equipo de Ionut Bascoveanu tras el paso con el banquillo, que en su primer ataque volvió a perder el balón.

La selección rumana mejoró ligeramente a través de Codrut Dinu, pero España estaba moviendo el balón con gran velocidad y fluidez, atacando la zona y sacando faltas para ir a la línea de tiros libres. Finalmente, un resultado de 27-11 en el primer cuarto.

En el segundo período empezó con una ligera relajación española, que sufrió una disminución en el acierto, pero sobrevivió a base de rebotes ofensivos y segundas oportunidades. También tuvo parte de culpa Rumanía, que subió su nivel tanto de intensidad defensiva como de acierto en ataque. Sin embargo, el parcial final de 7-0 de España le permitió ganar el cuarto e irse al descanso 21 arriba, 53-32.

Segunda parte

El paso por vestuarios no le sentó bien a ninguno de los dos equipos. Ambos salieron sin ideas ni acierto y estuvieron casi tres minutos sin ser capaces de anotar hasta que lo consiguió Melvin Dubuc para Rumanía. España estuvo atascada, perdió esa fluidez ofensiva y buscó el uno contra uno en casi todos sus ataques. ¿El resultado? Tan solo 8 puntos anotados en el tercer período, aunque fue capaz de mantener una buena ventaja, 61-48.

En la salida del último cuarto, Rumanía consiguió ponerse a 12 de distancia, pero 5 puntos seguidos de Adrián Torres cortaron su racha y obligaron a Ionut Bascoveanu a pedir tiempo muerto. España abusó del lanzamiento triple, pero consiguió sobrevivir (sin brillo) y anotar para no solo mantener, sino aumentar su ventaja hasta el 77-59 final.

La España de Carles Marco jugará mañana los cuartos de final del Eurobasket sub-20, con horario y rival todavía por determinar. Se enfrentará al ganador del duelo de octavos de final entre Alemania y Letonia.

España 77-59 Rumanía

España (27+26+8+16): Villar (7), Blanco (10), Arias (3), Torres (8) y Carot (7) - quinteto inicial - Alocén (12), Rodríguez (5), Gaspà (4), Garmendia (9), Amón (2), Cebolla (5) y Enabulele (5).

Rumanía (11+21+16+11): Szentkuti (2), Dinu (10), Dubuc (11), Fintina (0) y Sandor (4) - quinteto inicial - Zintz (3), Horga (4), Illes (10), Rantz (2), Trandafit (6) y Vlaicu (7).

Árbitros: Yener Yilmaz (Turquía), Gabrielius Simonavicius (Lituania) y Romana Stojanovic (Croacia). Eliminados Carot, Gaspà y Trandafir por 5 faltas personales.

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final del Eurobasket sub-20 disputado en el pabellón Arena Stožice II de Ljubljana (Eslovenia).