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Básquet Coruña

La Asamblea de la ACB admite a Básquet Coruña y Obradoiro en la liga

Los dos equipos gallegos recién ascendidos quedan inscritos oficialmente para la temporada 2026-27

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
15/07/2026 13:01
Dídac Cuevas defiende a Sergio Quintela en el Básquet Coruña-Obradoiro d ela segunda vuelta
Dídac Cuevas defiende a Sergi Quintela en el Básquet Coruña-Obradoiro de la segunda vuelta
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Era algo que se daba por hecho, pero ahora ya es 100% oficial: el Básquet Coruña disputará la Liga Endesa la próxima temporada 2026-27. Así lo ha confirmado la propia liga a través de un comunicado en el que se afirma que tanto el Leyma como el Obradoiro, los dos equipos recién ascendidos desde Primera FEB, han sido admitidos por la Asamblea General de la ACB como socios de la competición.

Imagen del Básquet Coruña-Obradoiro en el Coliseum

El Básquet Coruña estrenará su pretemporada con un derbi ante el Obradoiro

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"La aprobación por parte de la Asamblea culmina un proceso en el que el club ha acreditado el cumplimiento de todos los requisitos deportivos, económicos, administrativos y organizativos establecidos para formar parte de la competición", ha escrito el club en un comunicado

"Tras haber competido por primera vez en la Liga Endesa durante la temporada 2024-25, el club afronta con ilusión y responsabilidad su regreso a la élite del baloncesto nacional, con las miras puestas en la progresiva consolidación del proyecto naranja en todos los ámbitos, dentro y fuera de la pista", añaden.

En dicho comunicado, el club ha querido agradecer a todos los estamentos que "han contribuido a este regreso a la élite", acordándose de manera especial de la afición. Precisamente a esa masa social es a la que tiene "el reto de representar (...) en la máxima competición del baloncesto español". El Leyma afirma que en las próximas semanas continuará trabajando en la planificación tanto deportiva como institucional de la temporada.

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