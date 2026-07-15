El Básquet Coruña empezará la ACB el 26 de septiembre

Brandon Taylor celebra la victoria contra el Barça Archivo DXT Campeón

La ACB ya conoce las fechas clave de la próxima temporada 2026-27. La propia competición ha desvelado que la primera jornada se disputará el último fin de semana de septiembre, algo antes de lo que venía siendo habitual. Lo que no se ha desvelado todavía son los enfrentamientos de cada una de las jornadas.

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La temporada regular de la Liga Endesa, en la que ya está admitido oficialmente el Básquet Coruña, arrancará una semana después de que se dispute la Supercopa en Badalona. El primer trofeo de la temporada se jugará los días 19 y 20 de septiembre y la liga arrancará unos días más tarde, 26 y 27.

Desde esa primera jornada se jugará de manera ininterrumpida hasta el primer parón, que tendrá lugar el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, para jugar de nuevo el 22 y parar otra vez el 29. Diciembre será un mes intenso con hasta siete jornadas posibles entre sus semanas.

En enero, una vez más podrán cuadrar partidos en la noche o el día de Reyes, como ya pasó la anterior vez que el Leyma jugó ACB. Febrero volverá a tener parón, en esta ocasión desde el 14 de febrero hasta el 6 de marzo, con la Copa del Rey de por medio (entre el 18 y el 21) en el Roig Arena de Valencia. El tramo final de la fase regular será en abril y mayo, con la jornada final los días 21, 22 y 23 de mayo.

Los playoffs darán comienzo el martes 25 de mayo con los cuartos de final y se extenderán hasta la última semana de junio, cuando se conocerá el campeón de la Liga Endesa 2026-27.