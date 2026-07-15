Doce más uno suman un ascenso

La plantilla del Básquet Coruña celebra el ascenso a la ACB Carlota Blanco

“Todos para uno, y uno para todos”. El lema de los Mosqueteros nacidos de la pluma de Alejandro Dumas podría ser perfectamente el del Básquet Coruña 2025-26, un equipo coral, de autor, nacido del cerebro de Carles Marco. Así lo hicieron sus pupilos.

Dídac Cuevas (7,2 puntos, 2,8 rebotes, 5,3 asistencias, 1,5 robos, 10,8 de valoración).

Se ganó desde el primer día a la afición naranja. Por juego, por entrega y por simpatía y carisma. No en vano fue elegido por sus propios compañeros como uno de los dos capitanes de la plantilla del campeón de los playoffs.

Empezó el curso, pretemporada incluida, reñido con la puntería desde lejos, aunque lo suyo es acertar en momentos delicados para el equipo. Y ordenar y entregar: máximo asistente de la fase regular. No solo regala canastas, lo hace con magia y precisión.

Dídac Cuevas se lanza al suelo para intentar salvar un balón durante el duelo contra Fuenlabrada en el Coliseum Javier Alborés

Paul Jorgensen (12,5 puntos, 2,7 rebotes, 2,0 asistencias, 0,9 robos, 11,6 de valoración).

El Príncipe Harry de Harlem llegó al Básquet Coruña para ser un referente ofensivo. Y eso es lo que fue. Máximo anotador del equipo naranja en la fase regular, pese a que, como Cuevas, tuvo fases de desencuentro con los aros.

Sin ser un gran defensor, el de Scotia (New Jersey) lo dio todo atrás, en muchas ocasiones contra pares más altos. Una desventaja que compensa con una fortaleza física que puede pasar desapercibida, pero que le permite anotar muchos puntos, con ambas manos, tras contacto en penetración.

Su mejor versión apareció en el mejor momento, la prórroga del último partido de la Final Four del Coliseum. Dos minutos extáticos que pusieron al Básquet Coruña en el carril de regreso a la ACB.

Paul Jorgensen ataca la canasta en el duelo en el Coliseum contra el Palencia Germán Barreiros

Guillem Jou (6,8 puntos, 3,8 rebotes, 0,9 asistencias, 0,8 robos, 8,6 de valoración).

Demostró el porqué de su elección como capitán por el staff técnico. Jugador serio, entregado, eficaz, capaz de sumar con la misma facilidad tangibles e intangibles. ‘Las cositas de Jou’ son tan puntuales como el telediario.

Con el paso de las semanas fue cogiendo más y más confianza en su tiro exterior. No lanzó demasiado –especialmente para ser alero– pero lo hizo muy bien: acariciando el 40% en triples.

Guillem Jou Javier Alborés

Macachi Braz (2,1 puntos, 1,1 rebotes, 1,4 de valoración).

El internacional angoleño partía como último de la rotación interior. Y así fue. Demostró estar verde para una competición tan exigente como Primera FEB y fue perdiendo minutos hasta quedar confinado en el banquillo durante prácticamente toda la segunda vuelta y los playoffs. Tiene el físico, pero le falta aprender algunos rudimentos básicos y, sobre todo, mejorar en el tiro.

Macachi Braz, en la final de la Copa Galicia disputada en el Coliseum Germán Barreiros

Caio Pacheco (10,0 puntos, 1,8 rebotes, 4,4 asistencias, 0,9 robos, 12,8 de valoración).

El brasileño llegó al Leyma con el título de campeón de América en la maleta. Una premonición. Colectiva e individual.

Fue el jugador más regular del plantel, a pesar de que sufrió una lesión de tobillo en las primeras semanas de la fase regular, que le mantuvo en el dique seco durante un mes.

Sin problema. Volvió mejor, más fuerte, determinante. No tiene el ritmo de Cuevas, pero su fortaleza física, un tiro de tres mejorado (rozó el 40% entre liga y Copa), la pausa justa para ordenar y mandar le otorgan el MVP honorífico del conjunto naranja. Vuelve a la ACB mucho más maduro y con armas para brillar.

Caio Pacheco, durante el derbi con el Obradoiro en el Coliseum Quintana

Danilo Brnovic (3,6 puntos, 1,4 rebotes, 0,4 asistencias, 0,2 robos, 3,5 de valoración).

Fue de más a mucho menos. Comenzó como un cohete, promediando dobles dígitos en anotación en el primer mes de competición. Una lesión, aunque breve, le sacó de punto. Y ya no volvió a ser el mismo. Un parcial de 9-0 en la cancha del Obradoiro en el tiempo que estuvo en pista fue el principio del fin de su protagonismo. En cuartos de final apenas jugó y en la Final Four ni siquiera llegó a ingresar en el rectángulo.

Danilo Brnovic es defendido por Lugarini en el duelo ante Cantabria Carlota Blanco

Dino Radoncic (9,3 puntos, 3,9 rebotes, 2,1 asistencias, 0,5 robos, 9,4 de valoración).

La desgracia se cebó con el montenegrino, perpetuando la maldición del ‘4’, la misma que le hizo llegar a la ciudad herculina a causa del despido de Yoanki Mencía por cierto asunto turbio en su etapa en el Zaragoza.

Radoncic es un jugador total. Y un jugador total fue en los 21 partidos que le permitió jugar una trombosis venosa en la pierna izquierda, diagnosticada a mediados de marzo, cuando andaba con la flecha muy para arriba.

Carácter, versatilidad, liderazgo... Encajó perfectamente en el puzle de Carles Marco. Había dudas sobre su cabeza, pero aquí la mostró muy bien amueblada.

Dino Radončić ataca la defensa de Eddy Polanco durante el partido contra Alicante en el Coliseum Quintana

Strahinja Micovic (5,1 puntos, 2,3 rebotes, 0,8 asistencias, 0,2 robos, 3,6 de valoración).

Le tocó la complicada papeleta de ocupar el hueco de Radoncic. Y, además, con poco tiempo para aclimatarse y el equipo sumido en una pequeña crisis. Aun así, Marco confió en su experiencia y solidez.

No es un jugador que brille sumando puntos, aunque tiene buena mano. Destacó en labores de intendencia, especialmente en el juego sin balón, con muy buenos bloqueos, y ayudó en tareas reboteadoras.

Micovic entra a canasta CARLOTA BLANCO

Joe Cremo (11,4 puntos, 2,6 rebotes, 2,1 asistencias, 0,7 robos, 11,0 de valoración).

Parece tener hielo en vez de sangre. Para bien. Aunque en los albores del curso, donde su muñeca no estuvo a la altura que se esperaba, se le vio algo ansioso por anotar.

En cuanto encajó las piezas, se convirtió en un asesino –no tan– silencioso que es en realidad, un tipo que pone la pausa necesaria y que en defensa es duro como el granito. En los playoffs dio dos pasos adelante.

Joe Cremo, durante el derbi con el Obradoiro en el Coliseum Quintana

Mus Barro (7,5 puntos, 4,1 rebotes, 0,2 asistencias, 0,5 robos, 9,1 de valoración).

El duodécimo pasajero se subió al tren en marcha, tras descansar el Leyma en la novena jornada. Aun así, Marco no tardó en convertirle en el ‘5’ titular.

Rocoso, experimentado, cero egoísta, sensato –no tira cuando no debe– con buena mano hasta tres metros –y desde 4,60–, reboteador y excelente a la hora de cerrar los rechaces para sus compañeros. El 7 de junio de 2026 ascendió por primera vez a la ACB en su tercera Final Four.

Acción de Mus Barro en el partido de Copa de España contra el Tizona Burgos Javier Alborés

Ilimane Diop (8,5 puntos, 5,1 rebotes, 0,7 asistencias, 0,4 robos, 10,4 de valoración).

No es un jugador de los que enamoran, porque en ocasiones parece algo falto de sangre, pero el senegalés respondió a lo que se podía esperar de él. Juego de cara al aro, amenaza exterior, intimidación, rebote y capacidad para forzar tiros libres, faceta en la que tiene muy buen porcentaje.

Su mejor partido fue, de largo, el primero del playoff de cuartos contra el Menorca, en el que firmó 22 puntos con un casi inmaculado 7 de 8 en tiros de dos.

Víctor Arteaga trata de defender a Ily Diop durante el primer partido de la serie entre Leyma y Menorca Patricia G. Fraga

Abdou Thiam (7,0 puntos, 5,2 rebotes, 0,4 asistencias, 0,5 robos, 8,1 de valoración).

El teórico tercer center de la plantilla no ejerció como tal. Promedió más minutos en cancha que Barro y fue el máximo reboteador del equipo. Además, hizo daño con el tiro de media distancia, que cada vez ejecuta desde un poco más lejos. Otro que subió el nivel en los playoffs.

Abdou Thiam lanza en suspensión durante el partido contra el Palma Quintana

Jacobo Díaz (8,3 puntos, 3,9 rebotes, 0,6 asistencias, 0,5 robos, 9,4 de valoración).

Perfil similar al de Jou. Parece que no está haciendo gran cosa y la estadística dice todo lo contrario. Mostró gran intuición para el rebote y una muñeca exquisita desde larga distancia. Tanto que durante muchas semanas tuvo mejor porcentaje de acierto de la competición. Acabó cuarto en el ranking de la regular. Clave en los playoffs.