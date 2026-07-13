España da un golpe sobre la mesa contra Grecia (67-81)

Raul Villar contra Grecia FIBA

La España de Carles Marco puso el punto final a una espectacular fase de grupos del Eurobasket sub-20. El equipo entrenado por el técnico del Básquet Coruña se impuso por 67-81 a Grecia en un partido que iba perdiendo por 8 puntos en el segundo cuarto. España, comandada por Raúl Villar, le dio la vuelta con una exhibición en el tercero para sellar la victoria y el primer puesto del Grupo A. El rival en octavos será Rumanía, a quien se medirá este miércoles con horario aún por determinar.

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Como viene siendo habitual, el inicio de partido fue lento por parte de España, pero también de Grecia. Ambos equipos salieron intensos a la par que imprecisos, hasta que un intercambio de triples cambió el ritmo. Los griegos buscaron con insistencia triples liberados, que ayudaron a sellar un parcial de 8-0 para acabar el cuarto con ventaja 16-11 en el marcador. La sangría pudo ser mayor para España, que no anotó en los últimos tres minutos y medio, pero el triple final de Panagiotis Lefas no entró en tiempo.

Tras el paso por el banquillo, España se reencontró con la anotación desde el tiro libre, pero con dos buenas acciones defensivas Grecia fue capaz de correr y Carles Marco pidió un tiempo muerto que cambió el encuentro por completo. Raúl Villar asumió galones sobre la pista con 7 puntos seguidos, a los que siguieron otros 6 de Bruno Alocén y Max Gaspá para recuperar la ventaja.

Grecia no se dejó ir y ambos equipos protagonizaron un gran intercambio de puntos en los minutos finales del cuarto. Un tramo en el que fue clave el trabajo de Michael Enabulele en el aro rival, capturando rebotes ofensivos y tocando balones para que fueran sus compañeros quienes los cogieran. El encuentro llegó al descanso con empate a 37 en el marcador.

Carles Marco durante el Grecia-España FIBA

Tercer cuarto perfecto

Emulando al partido contra Croacia, España firmó un tercer cuarto espectacular. La salida de vestuarios fue increíble en ambos lados de la cancha, con taponazos de Carot y Villar en defensa y canastas de mérito en ataque. A pesar del parcial de 0-9 de salida, el entrenador griego optó por no pedir tiempo muerto y ese parcial se acabó convirtiendo en un 6-18, cuando Konstantinos Papadopoulos sí paró el partido.

Grecia trató de parar la sangría con una zona 2-3, pero el rodillo de España no se detuvo. Cuando sus equipos defienden intenso y pueden correr, Carles Marco es feliz. Y en este cuarto, el entrenador catalán a buen seguro fue muy feliz, ya que lo terminó con una ventaja de 52-70 en el marcador.

En el inicio del último período, España se disparó hasta los 22 de ventaja, momento en el que entraron en juego las rotaciones en ambos equipos, ya pensando en la fase eliminatoria. España se empezó a relajar, pero con margen suficiente como para no sufrir en el final del partido, y se acabó llevando la victoria por 67-81.

España cierra así una fase de grupos inmaculada en la que ha ganado de manera holgada sus tres encuentros para ser primera. En los octavos de final se verá las caras con Rumanía (miércoles con horario aún por determinar), que ha sido cuarta en el Grupo D tras perder sus tres encuentros.

Grecia 67-81 España

Grecia (16+21+15+15): Nikolaidis (5), Chantzis (6), Rozakeas (6), Pagonis (3) y Patrikis (11) - quinteto inicial - Lefas (5), Tsachtsiras (1), Xanthopoulos (8), Georgas (10), Prekas (2), Komnianidis (5) y Asimakopoulos (5).

España (11+26+33+11): Villar (11), Blanco (8), Arias (2), Torres (12) y Carot (9) - quinteto inicial - Alocén (11), Rodríguez (0), Gaspà (5), Garmendia (9), Amón (2), Cebolla (5) y Enabulele (7).

Árbitros: Martin Horozov (Bulgaria), Lukasz Jankowski (Polonia) y Natasa Dragojevic (Montenegro). Sin jugadores eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Eurobasket sub-20 disputado en el pabellón Arena Stožice II de Ljubljana (Eslovenia).