España se impone con autoridad a Croacia para encarrilar el primer puesto (84-60)

Carles Marco durante el España-Croacia FIBA

La España de Carles Marco continúa con paso firme su paso por el Eurobasket sub-20. Tras imponerse a Bélgica en la jornada 1, ha hecho lo propio con Croacia (84-60) en la segunda. El guion fue parecido al del primer día, con un inicio dubitativo, pero con una segunda parte más que contundente en todos los niveles que terminó dejando un resultado abultado. España cerrará este lunes la fase de grupos ante Grecia con el primer puesto encarrilado.

La España de Carles Marco arrolla a Bélgica con tonos naranjas (58-81) Más información

Siguiendo el guion mostrado ante Bélgica, España salió mandando en el rebote (15-7 en este cuarto), con dos capturas ofensivas nada más comenzar. La tónica dominante del comienzo fue la intensidad en ambos aros, que hizo que España acudiera con asiduidad al 4,60 para firmar un parcial de salida de 10-3.

Tras un tiempo muerto, Croacia se repuso y provocó el atasco ofensivo del equipo de Carles Marco, que solo estaba siendo capaz de sumar puntos desde el tiro libre. Sin embargo, los últimos segundos dejaron seis puntos en juego para poner el 19-11 en el marcador.

El técnico del Leyma decidió salir al segundo cuarto con un quinteto más grande, con Amón y Carot por dentro, a través de quienes llegaron los primeros puntos de la selección. El gran 'debe' de España estaba en los lanzamientos de tres puntos, faceta en la que llegó con un 1/11 al descanso.

En un tramo de partido marcado por los contactos y la intensidad en ambos lados de la pista, Croacia se desenvolvió a la perfección para acercarse en el marcador comandada por Filip Majdak. El combinado croata fue capaz de igualar la pelea por el rebote (20-19 al descanso), pero se marchó a los vestuarios con un marcador desfavorable de 33-24.

Max Gaspà durante el España-Croacia FIBA

Recital ofensivo

Croacia regresó del descanso con el mono de trabajo puesto y, gracias a un gran parcial de salida, fue capaz de ponerse a tan solo 5 puntos de distancia en el marcador. Ese fue el momento en el que Raúl Villar decidió echarse a su equipo a la espalda. Con 9 puntos lideró un parcial de 16-5 que disparó a España hasta su máxima ventaja hasta ese momento, 16 puntos.

A través de Marat Kos, Croacia fue capaz de mantenerse a flote, porque el ritmo anotador de España no disminuyó. La selección entrenada por Carles Marco se fue hasta los 30 puntos anotados en el tercer cuarto, en gran parte gracias a los triples de un Jorge Arias que disparó hasta cuatro veces a la diana desde más allá del 6,75.

La salida del último cuarto de España fue impecable y fiel a la filosofía de Carles. Defensa intensa, velocidad y contraataque para un parcial de 6-0 y forzar el tiempo muerto croata. El combinado nacional pasó entonces tres minutos sin anotar, pero Croacia no fue capaz de aprovecharlo. En los minutos finales del encuentro España no hizo sino agrandar su ventaja, que llegó a ser de 30 puntos, hasta el 84-60 definitivo.

España se afianza así en la primera plaza del grupo tras imponerse a Bélgica y Croacia. Este lunes (18.00 horas) cerrará la primera fase contra Grecia, que cayó en la jornada 1 ante Croacia y se impuso a Bélgica en la 2.

España 84-60 Croacia

España (19+14+30+21): Villar (12), Blanco (11), Arias (12), Torres (3) y Carot (8) - quinteto inicial - Alocén (8), Rodríguez (0), Gaspà (11), Garmendia (10), Amón (6), Cebolla (1) y Enabulele (2).

Croacia (11+13+22+14): Dolic (11), Mirceta(5), Subasic (4), Skrobot (14) y Majdak (4) - quinteto inicial - Bubalo (8), Kos (8), Torbarina (3), Bicic (0), Katanovic (3), Damjanovic 0() e Ivancic (0).

Árbitros: Valentin Oliot (Francia), Gintaras Maciulis (Lituania) y Dimitar Georgiev (Bulgaria). Sin jugadores eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos del Eurobasket sub-20 disputado en el pabellón Arena Stožice II de Ljubljana (Eslovenia).