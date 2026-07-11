Los diez jugadores a seguir en el Eurobasket sub-20

Raúl Villar durante un Barça-Unicaja de la temporada 2024-25 ACB photo/Pol puertas

Este sábado, Italia y Alemania inauguran el Eurobasket sub-20 en la localidad eslovena de Ljubljana a partir de las 13.00 horas. Poco después (13.30 horas a través del canal de YouTube de la FIBA) tendrá lugar el debut de España, selección entrenada por el técnico del Básquet Coruña, Carles Marco, ante Bélgica.

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Uno de los doce seleccionados por el preparador catalán es Raúl Villar, que ha sido incluido en un listado de la FIBA de los diez jugadores más interesantes para seguir de cerca durante el torneo. Tras debutar la temporada 2024-25 en ACB con el Barça, disputó esta última en la liga universitaria de Estados Unidos. Base de 1,94 metros, la FIBA lo define como una “navaja suiza para el equipo, actuando como el creador de juego principal que crea el ataque, encuentra compañeros abiertos y utiliza bloqueos para atacar la canasta, mientras contribuye como tirador de tres y, especialmente, como defensor, promediando 1,4 robos y 1 tapón por partido”.

Junto a Raúl Villar, la FIBA ha seleccionado a otros nueve jugadores a los que echarle un ojo durante el torneo. Mantas Juzenas es una de las nuevas perlas de la escuela lituana. Ala-pívot de 18 años y 2,00 metros de altura, buscará redimirse de la final perdida en la edición de año pasado, donde fue incluido en el quinteto ideal después de promediar 11,8 puntos por encuentro.

Turquía está siendo una de las sensaciones del baloncesto mundial en los últimos años. A una ya gran generación se podrá unir próximamente Kaan Onat, base del Istanbul Anka Spor que ya destacó en el Mundial sub-17 de 2024. La FIBA lo describe como “uno de los mejores pasadores de su generación”.

Al igual que Turquía, Alemania también está destacando en el panorama baloncestístico. Amon Dorries, alero grande de 2,10 metros y jugador de la NCAA ya sabe lo que es ganar en categorías inferiores, ya que ganó el Eurobasket sub-18 en 2024, además de conseguir la medalla de plata en el Mundial sub-19.

En el grupo de España estará el exterior griego Panagiotis Lefas, que promedió 19,1 puntos en el Eurobasket sub-18 del pasado verano con un 40,5% de acierto en triples. No podía faltar el talento serbio, que cuenta con un nuevo interior dominante con Nikola Dzepina. La siempre combativa Italia tiene en Matteo Acorsi a una de sus apuestas más firmes de cara al futuro, al igual que Francia, que quiere seguir cargando su selección absoluta de talento como el de Mohamed Diakite, que ya juega al máximo nivel en el Ulm alemán. Completan la lista Codrut Dinu (Rumanía) y Urban Kroflic (Eslovenia).