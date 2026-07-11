La España de Carles Marco arrolla a Bélgica con tonos naranjas (58-81)

Una acción de Michael Enabulele durante el Bélgica 58-81 España FIBA

Empezó con buen pie la España de Carles Marco el Eurobasket sub-20. El combinado nacional superó a Bélgica en la jornada inaugural por 58-81 en un partido que perfectamente pudo haber firmado el Básquet Coruña 2025-26. Marco ha dotado de la misma identidad a su selección en poco tiempo: intensidad defensiva, ritmo frenético y dominio del rebote (27 ofensivos y victoria por 34-52 en el global de este apartado).

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No fue el inicio ideal de partido el de España. A pesar de que empezó protegiendo muy bien su aro, se atascó en ataque, con poca fluidez y muchas pérdidas. La defensa belga tampoco ayudó y gracias a la inspiración ofensiva de Kekenbosch consiguieron un parcial de salida de 11-4.

En ese momento, España estaba en un 1/10 en tiros de campo, pero un triple de Max Gaspà cambió por completo la dinámica del encuentro. La rotación titular del equipo volvió a pista para cerrar el primer cuarto con un parcial de 1-10 y marcharse al banquillo con ventaja en el marcador, 12-14.

El segundo cuarto fue una calcamonía de la identidad que Carles Marco instauró en el Básquet Coruña la pasada temporada. España subió varios puntos en la intensidad defensiva y de rebote, lo que le permitió correr y encontrar esa fluidez en ataque que tanto necesitaba. En esta ocasión fue la segunda unidad española, liderada por Bruno Alocén, Rafa Rodríguez y un estelar Max Gaspà la que consiguió poner el +10 y forzar el tiempo muerto de Bélgica.

Le sentó bien el parón al rival de España, que volvió a encontrarse a sí misma sobre la pista de Ljubljana. Sin embargo, el equipo entrenado por Carles Marco tampoco quiso dar su brazo a torcer y consiguió llegar al tiempo de descanso con 11 puntos de ventaja (25-36) tras una buena canasta de Álex Blanco.

Carles Marco da instrucciones durante el Bélgica 58-81 España FIBA

Recital

Salió de vestuarios Bélgica algo atascada, cometiendo varias pérdidas y tomando malas decisiones de tiro provocadas por la buena defensa española. Sin embargo, la selección entrenada por Kenneth Desloovere dio un paso adelante, sobre todo en ataque. Kekenbosch siguió liderando su ofensiva, pero España no permitió que bajase de los 10 puntos de diferencia, encontrando petróleo por dentro a través de Jorge Carot y Michale Enabulele.

Bélgica siguió percutiendo y fue capaz de anotar desde el tiro libre y con tiros de dos, aunque no desde más allá de la línea de 6,75 en este cuarto. El acierto de Dídac Cebolla en los instantes finales permitió que España acabara el período 45-55 arriba.

El último cuarto fue arrollador por parte de España. El ritmo impuesto por el equipo de Carles Marco durante todo el partido pasó factura a Bélgica, que vio cómo sus rivales les pasaban por encima. De salida, un parcial de 0-9 comandado por Andrés Amón. Bélgica tuvo un conato de reacción mediado el cuarto, pero España se repuso tras un tiempo muerto y terminó el partido dominando de nuevo hasta llevarse la victoria por un contundente 58-81.

España empieza con buen pie la fase de grupos, la cual le medirá mañana domingo a Croacia en la segunda jornada a partir de las 20.30 horas. Álex Blanco fue el máximo anotador del combinado nacional con 13 puntos, Bruno Alocén capturó 9 rebotes y Raúl Villar repartió 6 asistencias.

Bélgica 58-81 España

Bélgica (12+13+20+13): Kekenbosch (21), Tallir (3), De Mol (5), Katiki (0) y Voet (5) - quinteto inicial - Makwa (3), T'Joncke (8), Pieters (0), Eruka (7), Fofana (1), Giaux (5) y Norulf (0).

España (14+22+19+26): Villar (4), Blanco (13), Arias (2), Torres (7) y Carot (10) - quinteto inicial - Alocén (2), Rodríguez (3), Gaspà (10), Garmendia (7), Amón (10), Cebolla (5) y Enabulele (8).

Árbitros: Lorenzo Baldini (Italia), Gabrielius Simonavicius (Lituania) y Natasa Dragojevic (Montenegro). Eliminado Katiki por 5 faltas personales.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Eurobasket sub-20 disputado en el pabellón Arena Stožice de Ljubljana (Eslovenia)