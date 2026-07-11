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Básquet Coruña

El Básquet Coruña estrenará su pretemporada con un derbi ante el Obradoiro

Los dos equipos recién ascendidos a ACB se volverán a ver las caras en el trofeo San Roque de Vilagarcía

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
11/07/2026 11:59
Imagen del Básquet Coruña-Obradoiro en el Coliseum
Imagen del Básquet Coruña-Obradoiro en el Coliseum
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Ya hay fecha oficial para el primer amistoso de pretemporada del Básquet Coruña. El equipo entrenado por Carles Marco repetirá el guion del pasado verano y se medirá al Obradoiro para abrir la gira estival.

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Coruñeses y santiagueses se verán las caras, como ya hicieron el año pasado, en el torneo San Roque de Vilagarcía de Arousa. El pabellón Sara Gómez de la localidad pontevedresa acogerá el primer derbi de la 2026-27 el martes 25 de agosto a partir de las 20.30 horas.

Básquet Coruña y Obradoiro protagonizaron la temporada pasada un espectacular duelo en Primera FEB por ver quién de los dos conseguía el ascenso directo a la ACB. Finalmente fueron los santiagueses, pero el Leyma fue capaz de lograrlo por sus propios medios, sobreponiéndose a un duro playoff ante Menorca y a una Final Four espectacular en la que se impuso a Palencia y Estudiantes.

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