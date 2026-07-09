Santi Yusta pone rumbo a Turquía, Rafa Villar abandona Vitoria

Santi Yusta ataca la defensa de Yunio Barrueta en el Zaragoza-Básquet Coruña de la temporada 2024-25 ACB Photo/Esther Casas

Miércoles intenso en el mercado ACB, fundamentalmente en lo que respecta a jugadores que la próxima temporada no repetirán equipo. Dos nombres llaman especialmente la atención: Santi Yusta y Rafa Villar.

El alero madrileño, de 29 años y 2,00 metros, abandona el Zaragoza, previo pago del montante completo de su clásula de rescisión, cuya cantidad no ha trascendido.

El futuro de Yusta, quinto máximo anotador, con una media de 15,9 puntos, de la fase regular de la ACB 2025-26, pasa por Turquía. El Efes, campeón de la Euroliga en las temporadas 2020-21 y 2021-22, pero que en la última fase regular del torneo continental acabó en una sorprendente décimo octava y penúltima posición, anunció su contratación.

El madrileño, que suma 25 partidos en torneos oficiales con la selección española absoluta, de la que se ha convertido en uno de los líderes cuando no están los jugadores de equipos de la NBA y la Euroliga, militó los cinco últimos cursos en el Zaragoza. Criado en la cantera del Real Madrid, pasó por el primer equipo blanco en dos fases, por el Obradoiro y por el Tenerife.

El base barcelonés, por su parte, sale del Baskonia tras una única temporada, en la que disputó 37 partidos ligueros, con medias de 2,4 puntos, 1,4 rebotes y 1,2 asistencias en casi 12 minutos de juego.

Villar, de 21 años, 1,91 metros, tres veces internacional sénior y que llegó a Vitoria desde el Força Lleida, donde estuvo cedido por el Barça, suma 74 partidos en la ACB, los tres primeros con el conjunto azulgrana en la campaña 2022-23.

El verano pasado se especuló con que sería uno de los muchos jóvenes españoles que pondría rumbo a la nueva NCAA rica en dólares. Sí lo hizo su hermano pequeño Raúl, actualmente a las órdenes de Carles Marco en la selección española sub-20, que este sábado inicia su participación en el Eurobasket de Eslovenia. También hará las Américas Miguel Allen, alero canario de 23 años, 2,05 metros y canterano del Joventut, con el que la última campaña jugó un promedio de siete minutos y medio en 23 encuentros ligueros. El canario jugará para la universidad de Charlotte.

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El Baskonia anunció asimismo que el alero ruso, con la condición de Jugador de Formación Local (JFL), Pavel Savkok, de 24 años y 2,00 metros, seguirá cedido en el MBA-MAI moscovita.

Tampoco sigue en el San Pablo Burgos el pívot Luke Fischer, de 31 años y 2,11 metros, en su caso para bajar de categoría. El estadounidense internacional con Armenia regresa al Gran Canaria, su primer equipo en España (2017 a 2019), uno de los dos descendidos a Primera FEB. Promedió 7,5 puntos, 3,0 rebotes y 7,1 créditos de valoración en su tercera campaña con el San Pablo, las dos anteriores en la segunda categoría.

Veintiún partidos ha durado la aventura de Alex Len en el Real Madrid. El pívot ucraniano, de 33 años, 2,13 metros y con doce temporadas NBA (Suns, Hawks, Kings, Raptors, Wizards y Lakers) en su hoja de servicios, no entra en los planes del nuevo técnico, Pedro Martínez.

Len llegó al club blanco a finales del pasado octubre, para cubrir la turbulenta marcha de Bruno Fernando, y acabó el curso en el dique seco, sin poder disputar la Final Four de la Euroliga y los cuartos de final de los playoffs de la ACB.

Además, el alero Stan Okoye, de 35 años y 1,98 metros, no continúa en el Andorra, con el que promedió 8,4 puntos y 3,4 rebotes. El jugador estadounidense con pasaporte nigeriano, y, por tanto, cotonou, acumula siete temporadas de experiencia en la ACB, las dos últimas con el equipo del principat. Antes había jugado en el Zaragoza y en el Gran Canaria.