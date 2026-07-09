Carles Marco intentará devolver a España a la cima europea

Carles Marco, durante un entrenamiento de la selección española sub 20 FEB

La selección española masculina sub-20 de Carles Marco inicia este viernes (13.30 horas) contra la de Bélgica su participación en el Eurobasket de Ljubljana (Eslovenia), donde intentará mejorar la actuación del pasado año, donde la Rojita cayó en cuartos de final contra Serbia, finalizando en la octava posición.

España llega a la cita tras disputar seis partidos de preparación. Los tres primeros en el Bepi Meneghin Trophy disputado en la localidad italiana de Domegge di Cadore, donde cayó ante la anfitriona (79-73) y superó a Alemania (82-67) y a uno de los combinados con que comparte el grupo C del continental, Grecia (75-57).

Los otros tres, un cuadrangular celebrado en la localidad zaragozana de Utebo, lugar donde se instaló el cuartel general de la fase de preparación. El balance fue el mismo que en tierras transalpinas, en este caso con la derrota en la última jornada, por 74-84 frente a Francia.

Al igual que en Domegge, los de Carles Marco se las vieron con un rival de la liguilla del Eurobasket, Croacia, al que se impusieron por un contundente 94-59. En la segunda jornada, triunfo ante una de las candidatas al podio en Ljubjlana, Lituania, por 79-72.

España se medirá a la selección balcánica en la segunda jornada del torneo oficial, este domingo a las 20.30 horas. La fase de grupo rematará el lunes 12, con el duelo, a partir de las 18.00, contra Grecia.

La liguilla sirve únicamente para determinar los cruces, toda vez que solamente participan dieciséis equipos y todos avanzan a octavos de final. Los del grupo de España se cruzarán con los del D, que componen la anfitriona, Rumanía, Israel y República Checa.

En el A jugarán Italia, Turquía, Francia y Alemania, que se cruzarán con los de B, Serbia, Letonia, Lituania y Polonia.

Bruno Alocén (Indiana State University), Andres Amón (Estudiantes), Jorge Arias (Oviedo), Alex Blanco (Valencia Basket), Jorge Carot (Valencia Basket), Michael Enabulele (Bàsquet Llíria), Iker Garmendia (Elon University), Max Gaspà (Manresa), Rafa Rodríguez (Tenerife), Adrián Torres (Joventut), Raúl Villar (Barça), Dídac Cebolla (Cultural y Deportiva Leonesa), Asier Miguel (Manhattan University), Alex Huguet (Louisiana-Monroe University), Gildas Giménez (St. John's University), Ignacio Campoy (Drexel University) y Miguel Sola (Estudiantes) fueron los jugadores que han participado en la fase de preparación. Los cuatro últimos no jugaron el torneo de Utebo.

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El base Alex Blanco, los aleros Jorge Arias, Iker Garmendia y Adrián Torres y el pívot Jorge Carot han formado el núcleo duro en el global de los seis encuentros amistosos, donde Marco ha usado muchas rotaciones, al igual que durante la temporada con el Leyma. Pocos jugadores han estado en pista más de 22 minutos. Todos involucrados, ritmo alto y piernas frescas durante los 40 minutos. Filosofía innegociable.

Es la primera experiencia para Carles Marco con una selección española de formación. El badalonés, internacional sénior en 34 ocasiones, empezó el reto sin apenas días de descanso, ya que el Leyma consiguió el ascenso a la ACB el pasado 7 de junio y la concentración de la sub-20 comenzó el 16 del mismo mes.

El técnico del Básquet Coruña, que era un base puro, de los de que ya casi no quedan, tiene una medalla como jugador, la plata del Eurobasket de Suecia 2003, donde España cayó en la final contra Lituania. En este torneo firmó 6,7 puntos, 1,5 rebotes y 2,5 asistencias por encuentro en casi 17 minutos de media en pista.

Un año antes había disputado el Mundial de Indianápolis, donde España finalizó quinta gracias a su hasta la fecha única victoria en un torneo oficial sénior contra Estados Unidos (81-75). Participó en ocho de los nueve partidos y promedió 4,9 tantos y 1,9 pases de canasta en trece minutos de media en pista.

En Ljubljana intentará devolver a España a lo más alto del podio, lugar que no pisa desde 2022, en la edición disputada en Podgorica (Montenegro). Antes se había colgado el oro en Helsinki 2016 y Bilbao 2011.

En el palmarés figuran también cinco platas y seis bronces. El total de catorce sitúa a España segunda en el medallero histórico, ya que Serbia, aunque atesora solo seis metales, cuatro de ellos son dorados. El segundo país con más podios es Francia (3-2-4).