La sub-20 de Carles Marco cae con Francia en su última prueba antes del Eurobasket

Carles Marco da instrucciones sus jugadores durante un entrenamiento FEB

La selección española sub-20, con Carles Marco a la batuta, completó en el Torneo de Utebo, donde estableció su cuartel general, la preparación para el Eurobasket de la categoría, que acogerá, del 11 al 19 del presente mes, la capital de Eslovenia, Ljubljana. España disputó tres partidos en la cita de la localidad zaragozana, saldados con dos victorias y una derrota.

En el choque inaugural, los pupilos del entrenador del Básquet Coruña dieron buena cuenta (94-59) de Croacia, con Jorge Arias (14 puntos) e Iker Garmendia (14 y 4 rebotes) al frente de un combinado nacional en el que ninguno de sus integrantes llegó a los 20 minutos en cancha. Marat Kos (10 tantos) fue el único balcánico que alcanzó los dobles dígitos en anotación.

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En la segunda jornada, España superó por 79-72 Lituania, dirigida desde la banda por un ilustre exjugador, Darius Songaila, ala-pívot con ocho temporadas en la NBA y, entre otras medallas, el bronce olímpico de Sydney 2000. En esta ocasión tiraron de la anfitriona en ataque Michael Enabulele (14 tantos y 6 capturas) y Adrián Torres (13-4). Dominykas Grunkis (12) encabezó la ofensiva del conjunto báltico. Únicamente Torres y Raúl Villar (hermano de Rafa, actual jugador del Baskonia), jugaron más de 20 minutos. Parece que el badalonés trata de implementar el mismo sistema de rotaciones cortas que tan buen resultado le ha dado con el Leyma.

España buscó el pleno contra Francia este lunes, pero no fue capaz de hacer el tres de tres y cayó por 74-84. Un parcial de salida de 16-27 condenó al equipo entrenado por Carles Marco, que se enfrentó a un equipo con jugadores muy físicos y de alto nivel, entre los que se encontraba el hermano de la estrella de la NBA Victor Wembanyama, Oscar Wembanyama. Los máximos anotadores de España fueron Jorge Carot (15), Adrián Torres (13) y Álex Blanco (10).

En el campeonato continental, Marco y compañía se medirán, por este orden, a Bélgica (sábado 11), Croacia (domingo 12) y Grecia (lunes 13), en una fase de grupos que solo sirve para configurar los posteriores cruces, ya que avanzan los cuatro equipos.

Además de a Croacia en Utebo, España también superó a Grecia en esta fase de preparación. Fue en el tercer y último compromiso de un torneo amistoso celebrado en la localidad italiana de Domegge.

Caio Pacheco

En la madrugada del lunes al martes, Caio Pacheco cerró un nuevo paso por las ventanas FIBA con la selección de Brasil. La verdeamarela se impuso a domicilio a Colombia por 80-104. Pacheco no fue de la partida, pero consiguió sumar 4 puntos y 9 asistencias saliendo desde el banquillo.

Brasil, que ya estaba clasificada para la segunda fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027, termina la primera con un pleno de victorias (seis de seis). Ha sido la única selección junto a Canadá que no ha perdido ningún partido en esta ronda clasificatoria. En la segunda, Brasil ha quedado encuadrada en el Grupo E junto a Chile y Colombia (segundo y tercero del Grupo C), además de Estados Unidos, República Dominicana y México (clasificados del Grupo A).