El Básquet Coruña va mucho más avanzado que hace dos años

El fichaje de Karlins Silins, el octavo jugador en sumarse a la plantilla, data del 26 de junio ACB Photo/Aitor Arrizabalaga

El Básquet Coruña va mucho más avanzado respecto a las mismas fechas de 2024, a pesar de que entonces habían transcurrido ya casi dos meses de la conquista de su primer ascenso a la ACB –por un mes, se cumple este marte, del segundo–, certificado el 10 de mayo al imponerse (aunque no le habría hecho falta, dados los resultados de sus rivales, el San Pablo Burgos y el Força Lleida) por 74-80 en la cancha del Melilla.

Y es que en los siete primeros días del séptimo mes de 2024 lo único seguro que tenía la entidad presidida por Pablo de Amallo era el entrenador, Diego Epifanio, una continuidad que estaba cantada. Había cuatro jugadores con renovación por una temporada en caso de cumplir cierto(s) objetivo(s): Alex Hernández, Beqa Burjanadze, Goran Huskic y Olle Lundqvist. Pero a esas alturas la entidad naranja no lo había confirmado ni dicho lo contrario.

Es más, el día 4 se lanzó la campaña de abonados, cuando este año ya empezó, hace una semana, la segunda fase, la enfocada a las nuevas altas.

Eso sí, por el contrario, había rumores sobre posibles fichajes, algo inexistente desde que el plantel entrenado por Carles Marco ganó al Estudiantes, el pasado 7 de junio, el partido definitivo de la Final Four celebrada en el Coliseum.

Al paso por 6 de julio, seis nombres orbitaban el Básquet Coruña. Tres de ellos, el pívot Gus Lima, el ala-pívot Trey Thompkins y el escolta Phil Scrubb, acabarían pasando del rumor a la contratación. El último renovado no se anunciaría hasta el último día del mes.

Los otros tres eran el alero lituano Mindaugas Kuzminkas, el pívot James Webb III (esta última temporada militó en el Unicaja Málaga) y el escolta Jaylon Brown.

Más de 6.500 abonados

Dos años más tarde, el Leyma cuenta ya con más de 6.500 abonados confirmados y ocho jugadores en nómina. El club lo anunció este lunes, al cumplirse la primera semana de plazo para las altas de no abonados de la temporada 2025-26. Entre los que ya estaban afiliados, el 91%, algo más de 5.300, renovaron los votos.

Seis continúan de la plantilla campeona de los playoffs (dos menos que los renovados del ‘roster’ que se anotó la fase regular 2023-24), Caio Pacheco, Dídac Cuevas, Paul Jorgensen, Guillem Jou, Jacobo Díaz y Dino Radoncic. Las dos caras nuevas realmente no lo son, puesto que el base Alonzo Verge Jr. y el ala-pívot Karlis Silins ya vistieron de naranja, precisamente en la Asociación de Clubes de Baloncesto. Tres partidos el estadounidense y diez más el letón.

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El último movimiento de mercado data del 25 de junio, día en que se anunció la incorporación del interior internacional con Letonia. Vísteme despacio que (no) tengo prisa.

Restan, en principio, cuatro fichas por cubrir. Cuatro nuevas caras llamadas a marcar diferencias. Los clubes, tanto los de la ACB como los de otras ligas europeas, todavía están comunicando salidas.

Además, hay un buen puñado de equipos de la máxima categoría del baloncesto español que tienen en nómina menos de ocho jugadores, aunque también hay algunos que prácticamente han cerrado la plantilla y uno, el Bilbao Basket, que ya la tiene completa. Trece elementos, sin contar a la torre china Yu Jiahao, cedido la última temporada en el Alega Cantabria, tiene el técnico Jaume Ponsarnau.