La ACB publica la lista de jugadores sujetos al derecho de tanteo

Luwawu-Cabarrot encara al madridista Lyles ante la mirada del árbitro coruñés Carlos Rial ACB Photo/Aitor Bouzo

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) hizo pública este lunes la lista de catorce jugadores sujetos al derecho de tanteo de sus clubes de origen para la temporada 2026-27.

La ACB señaló en un comunicado que el periodo para presentar documentos de oferta permanecerá abierto hasta el 18 de julio y que, una vez recibida la propuesta, el organismo lo trasladará al club de origen, que dispondrá de cinco días naturales para decidir si ejerce su derecho de prórroga e iguala las condiciones ofrecidas por el club interesado.

En la lista figuran: Tret Forrest, Donta Hall, Timothe Luwawu-Cabarrot, Eugene Omoruyi y Nikolaos Rogkvagopoulos (Baskonia), Devontae Cacok y Kelan Martin (UCAM), Braxton Key y Nikola Dzepina (Valencia Basket), Otis Livingston Jr. y Derek Needham (Bàsquet Girona), Kaodirichi Akobundu y Eli Brooks (Manresa) y Devin Robinson (Zaragoza).

Al alero internacional francés Luwawu-Cabarrot, que semanas atrás se daba como fichaje casi seguro del Barça, se lo coloca ahora muy cerca del Real Madrid.

La ACB también anunció los jugadores que, tras militar fuera de la liga, han comunicado su intención de regresar a la competición. En esta lista aparecen los hermanos Jorge y Guillermo Díaz-Graham (cuyos derechos pertenecen al Tenerife), Mindaugas Kuzminskas (Unicaja Málaga), Eli John Ndiaye (Real Madrid), Jasiel Rivero (Valencia Basket), Mark Smith (Zaragoza) y Arturs Zagars (Joventut).

En el caso de estos jugadores, los clubes titulares de sus derechos han optado por tres fórmulas distintas previstas en el IV convenio colectivo. La primera de ellas incluye renunciar a la oferta cualificada realizada anteriormente (como en el caso de Jorge Díaz-Graham).

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La segunda consiste en mantenerla para conservar el derecho de igualar cualquier propuesta de otro club (Zagars) y la tercera estipula la espera a recibir una oferta de un tercero antes de decidir si la igualan (el resto de jugadores). En esta última se aplicará un complemento económico adicional del 10% sobre el salario bruto del nuevo contrato.

El derecho de tanteo permite a los clubes ACB retener a determinados jugadores al término de su contrato siempre que igualen la oferta presentada por otro equipo dentro del plazo establecido en el convenio colectivo.

Mientras tanto, el mercado sigue moviéndose. El alero Alex Reyes se convirtió este lunes en el primer fichaje oficial del Joventut, tras dos buenas temporadas en el Manresa, que este lunes anunció la contratación del pívot Nick Ongenda, de 25 años, 2,07 metros y procedente del Hapoel Haemek israelí.

Reyes, de 32 años y 2,02 metros, llega a Badalona después de promediar 13,3 puntos (40% de acierto en triples) y 5,2 rebotes por encuentro en el curso recién finalizado.

El también alero Héctor Alderete, de 24 años y 2,03 metros, renovó por una temporada con el Tenerife, al que llegó el verano pasado. También continúa, en su caso en el UCAM, el base Michael Forrest, de 26 años, 1,83 y que en el último ejercicio promedió 11,8 puntos, 1,4 rebotes y 1,9 asistencias.

Por el contrario, el pívot húngaro Gyorgy Goloman, de 30 años y 2,11 metros, no continúa en las filas del Força Lleida, con el que esta última campaña firmó 8,0 tantos y 3,4 capturas por encuentro.