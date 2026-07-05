Por delante de sus predecesores

Carles Marco saluda a su predecesor, Diego Epifanio, antes del Básquet Coruña-Obradoiro Quintana

En una clasificación por puntos estadísticos simples (no incluye porcentajes de acierto en los diferentes tiros) el Leyma Básquet Coruña 2025-26 sería el mejor de su propia historia en una fase regular, seguido del que en la 2023-24 logró el primer ascenso a la máxima categoría y del, a pesar del descenso como colista de la ACB, del curso 2024-25.

Antes de explicarlo hay que subrayar que en este ranking no se incluyen seis temporadas: entre 1996 y 1998 y de la 2004-05 no hay datos; la 2009-10 y la 2020-21 tuvieron dos fases antes de los playoffs, y la 2019-20 no se completó a causa de la pandemia.

La plantilla que Carles Marco ha pilotado hasta la Asociación de Clubes de Baloncesto figura en ocho top 3 de los doce apartados recopilados: puntos anotados y encajados, tiros de dos, de tres y libres, rebotes totales, defensivos y ofensivos, asistencias, robos, tapones y valoración.

Lidera en cuatro. Puntos a favor (90,5), capturas totales (36,2) y ofensivas (11,5) y créditos de valoración (103,1). Figura segundo en triples (28,5) y es bronce en rebotes en el aro rival (24,7, igualado con el de la campaña 2016-17, que dirigió Tito Díaz), asistencias (19,2) y robos (7,7).

Ocho podios suma también el de la temporada de debut en la ACB. Primero en triples (29,0) y pases de canasta (20,4); segundo en rechaces totales (35,3), defensivos (24,8) y ofensivos (10,5), y tercero en puntos anotados (86,4) y valoración (92,5). Su pecado, mortal, fue la defensa: 96,2 tantos recibidos, la cifra más alta en los 30 años de vida del club.

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Cinco triples, cero descensos Más información

En siete top 3 se queda el roster de la histórica 23-24. A este grupo de pupilos de Diego Epifanio no lo supera ningún otro del Básquet Coruña en rebotes defensivos (25,2). Y solo tiene uno por delante en anotación (89,4), tiros libres (24,5), asistencias (19,7) y valoración (100,3). En triples (26,9) y en capturas globales (35,0) se cuelga el bronce.

Los líderes restantes son el Básquet Coruña de la 2002-03, que militó en la EBA (actual Tercera FEB), el mejor en tiros de dos ejecutados (43,2) y en balones recuperados (8,4); el de la 2003-04, también en la EBA, que manda en libres (26,1), y el de la 2007-08, en la extinta LEB Bronce, dominador en tapones (4,1).

Es de ley subrayar asimismo que el baloncesto ha cambiado una barbaridad desde que en 1996 dio sus primeros pasos el club herculino. De ahí que algunos apartados, especialmente el lanzamiento desde la larga distancia, han ido ganado bastante o mucho protagonismo a otros, lo cual influye inevitable y notablemente en otros.

Cinco de cinco

Más triples implica, sin ir más lejos, mayor anotación. El Básquet Coruña no es ajeno a ello, claro. Por eso sus cinco mayores cifras de puntos a favor datan de las últimas cinco temporadas, incluyendo la hasta ahora única en la ACB.

Y por eso el Leyma 25-26, aun siendo la sexta mejor defensa de la fase regular, en su particular ranking histórico aparece décimo octava. Lidera este apartado el Básquet Coruña de la mencionada 2002-03, que recibió una media de solo 65,3 puntos en 30 partidos. La única campaña en la segunda categoría que aparece en el top 5 es la 2014-15, con Tito Díaz a la batuta, cuarta con 71,2. Fue también la única de sus cuatro como técnico naranja en que el lucense no metió al equipo en la postemporada.

Entre los datos que pueden inducir a la sorpresa está la baja cantidad de tapones que colocaron los de Carles Marco, pese a contar con el mejor trío de pívots de la categoría. Una media de solo 1,74, la peor de las últimas ocho campañas en tapones netos (55) y la octava peor de la historia de un equipo, que, por el contrario, no ha dejado de crecer en valoración desde que se instaló en la élite de Primera FEB.

La fase regular que –para el Leyma– remató el pasado 3 de mayo fue la cuarta consecutiva, incluyendo la 24-25, superando los 3.000 créditos de valoración. Los 3.413 recolectados por los de Marco son la cifra más alta, aun con dos partidos menos disputados que las tres plantillas naranjas precedentes.