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López-Arostegui y De Larrea también se despiden del Valencia Basket

El alero es nuevo jugador del Tenerife, el base abonó su cláusula de rescisión para comprometerse con los Mavericks

Chaly Novo
Chaly Novo
05/07/2026 05:00
Sergio de Larrea celebra el título liguero del Valencia al final del cuarto partido de la final contra el Barça
Sergio de Larrea celebra el título liguero del Valencia al final del cuarto partido de la final contra el Barça
Quique García
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El Valencia Basket, coronado como campeón liguero hace menos de dos semanas y, sin embargo, sigue perdiendo efectivos. Los dos últimos, el base Sergio de Larrea y el alero Xabi López-Arostegui, el capitán de la plantilla taronja en las útimas temporada.

El joven talentazo de 20 años y 1,98 metros abonó este sábado la cláusula de rescisión de su contrato, que remataba en 2028, para poner rumbo a la NBA. Ya se ha comprometido con los Mavericks, el equipo que le seleccionó en el puesto 25 del último draft.

“Todo lo vivido y todo lo que hemos compartido se quedará para siempre en mi corazón. Gracias, Valencia Basket, por este viaje. Ojalá nuestros caminos se vuelvan a encontrar”, dice en un vídeo publicado en Instagram Sergio de Larrea, que este curso liguero promedió 8,9 puntos, 3,0 rebotes, 3,2 asistencias y 11,3 de valoración.

“Momentos peores y mejores, pero siempre intentando dar mi mejor versión pensando en el equipo. Siempre guardaré un gran recuerdo de esta etapa y qué mejor manera de cerrarla que siendo campeones. ¡Os lo merecéis!”, declaró López-Arostegui en su despedida. 

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Horas después, el internacional español, de 29 años y 2,00 metros, firmaba con el Tenerife, dejando definitivamente atrás cinco temporadas vestido de naranja. En la última, las lesiones y la competencia rebajaron notablemente su participación y sus prestaciones: 4,4 puntos, 3,1 rebotes y 5,4 créditos de valoración por encuentro.

La del alero vasco es la séptima salida confirmada, incluyendo la de Pedro Martínez, a la espera de ser anunciado como entrenador del Real Madrid, donde también recalaría el ala-pívot internacional Jaime Pradilla.

El Barça, víctima de Valencia Basket en la final, también sigue despidiendo piezas. Este sábado anunció la no continuidad del alero Will Clyburn, que se une a la larga lista que ya formaban Tomas Satoransky, Juani Marcos, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Jan Vesely –se retira–, Willy Hernangómez, Youssoupha Fall y el técnico Xavi Pascual.

El Barça y el Real Madrid están intentando hacerse con los servicios del cotizadísimo ala-pívot internacional alemán Isaac Bonga, quien este sábado abonó al Partizan Belgrado los 700.000 euros de la cláusula de rescisión de su contrato. 

El club blanco, por otra parte, reclutó a un jovencísimo jugador gallego, el ferrolano Jorge Niebla, de solo 14 años, cuyo hermano Diego, campeón de Europa sub18 en 2025, lleva cuatro años en la cantera del Joventut.  

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