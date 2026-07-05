Caio Pacheco vuelve a brillar con Brasil

Caio Pacheco entra a canasta en el partido del pasado lunes contra Colombia FIBA

Caio Pacheco volvió a destacar con la camiseta de la selección brasileña en un partido de la ventana FIBA de clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2027, en esta ocasión saldado con victoria bastante holgada a domicilio (88-103) frente a Venezuela, un duelo que se disputó en la ciudad colombiana de Cali.

El base del Básquet Coruña ejerció como sexto hombre del seleccionador, el croata Aleksandar Petrovic. Fue el suplente que más tiempo estuvo sobre el parqué de Coliseo Evangelista Mora, 20 minutos y 57 tiempos.

El segundo renovado, en orden cronológico (el primero fue el ala-pívot Dino Radoncic, ausente en esta ventana al seguir convaleciente de un trombosis venosa en la pierna izquierda que le fue diagnosticada a finales de marzo), para la segunda aventura naranja en la Asociación de Clubes de Baloncesto firmó 11 puntos, con excelentes porcentajes de acierto: 3 de 3 en tiros de dos, 1 de 2 en triples y 2 de libres, que acompañó con 4 rebotes (1 en ataque) y 5 pases de canasta, números que le dieron 16 créditos de valoración

Lideró a la verdemarelha su principal referente ofensivo, el también base Yago Santos. El ex del Estrella Roja y actualmente en el Flamengo, firmó 20 tantos, 6 capturas, 13 asistencias y 2 balones recuperados.

Muy buen partido también de exNBA Bruno Caboclo. El pívot fichado recientemente por el Dubai Basketball registró 22 puntos y 5 rebotes.

Partido ‘top’

Caio Pacheco, el jugador más regular de la plantilla del Básquet Coruña que el pasado 7 de junio logró, al vencer al Estudiantes en el duelo definitivo de la Final Four disputada en el Coliseum, venía de hacer su mejor partido con la seleçao absoluta.

Fue el pasado lunes, en la victoria por 101-72 frente a Colombia. El base del Básquet Coruña fue el líder indiscutible del grupo que entrena el hermano mayor del malogrado Drazen Petrovic.

Máximo anotador, con 17 puntos (3 de 5 en lanzamientos de dos, 2 de 3 en triples y 5 de 5 en libres); máximo pasador, con 11 canastas facilitadas a sus compañeros; y más valorado, con 26 créditos, siete más que su siguiente compañero, Leo Meindl. El alero del San Pablo Burgos firmó 16 tantos, 5 rechaces y 3 asistencias. El otro ‘español’ en la convocatoria, el base Rafa Luz (Andorra), registró 4 puntos, 6 rebotes y 6 pases de canasta. Ni él ni Meindl fueron de la partida frente en el compromiso frente a Venezuela.

Brasil vuelve a contar con Caio Pacheco Más información

Caio Pacheco se apunta a la ACB con el Básquet Coruña Más información

Brasil lidera el grupo con cinco triunfos en el mismo número de partidos y ya está clasificada para la segunda fase del Premundial, a la que se arrastran los resultados, Colombia es segunda, con 2-2, seguida de Chile (1-4) y Venezuela (1-3). Los tres primeros continuarán en la carrera por estar en Qatar. Formarán un nuevo grupo con los tres mejores del A, Estados Unidos (4-1), República Dominicana (3-2) y México (3-2). Nicaragua (0-5) ya está eliminada. Esta fase arrancará el próximo febrero.

Los tres primeros de cada uno de los dos nuevos grupos (E y F) y el mejor cuarto clasificado sellarán el pasaporte para el Mundial 2027.

En los otros grupos de la primera fase clasificatoria del continente americano, Canadá (5-0) manda en el B, por delante de Bahamas (2-3), Jamaica (2-3) y Puerto Rico (1-4). En el D igualan en cabeza las vecinas y rivales Uruguay y Argentina, con 4-1, y también está clasificada Panamá (2-3), gracias al 0-5 que luce Cuba.

La selección gobernada por Aleksandar Petrovic cerrará esta instancia inicial de nuevo en el Coliseo Evangelista Mora, en esta ocasión contra la selección local, en partido programado para las 2.10 horas del martes 7 de julio. El Venezuela-Colombia completará el grupo este jueves.