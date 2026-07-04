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El Valencia oficializa las salidas de Pedro Martínez y Jaime Pradilla y ficha a Gonzalo Corbalán 

Los rumores colocan desde hace días en el Real Madrid tanto al entrenador catalán como al ala-pívot internacional español

Chaly Novo
Chaly Novo
04/07/2026 05:00
Gonzalo Corbalán ataca la defensa del ferrolano Alberto Abalde en el San Pablo Burgos-Real Madrid
Gonzalo Corbalán ataca la defensa del ferrolano Alberto Abalde en el San Pablo Burgos-Real Madrid
Cintia Cortés
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El Valencia Basket, flamante campeón de la ACB, anunció su primer fichaje, el base-escolta argentino Gonzalo Corbalán, y las salidas de su entrenador, Pedro Martínez, y del ala-pívot Jaime Pradilla, a quienes se coloca desde hace días en el Real Madrid.

Corbalán, de 24 años y 1,93 metros de estatura, promedió con la camiseta del San Pablo Burgos 15,1 puntos (57,6% en tiros de dos, tope liguero entre los jugadores exteriores), 3,2 rebotes, 2,6 asistencias, 1,5 balones recuperados y 16,2 créditos de valoración, la duodécima cifra más alta de la ACB. Cifras que le valieron para ser elegido en el segundo mejor quinteto de la liga.

El equipo taronja suma así su segundo elemento confirmado, tras la renovación de Kameron Taylor. El tercero podría ser el base TJ Shorts, que hace dos temporadas se salió en las filas del París Basketball, donde tuvo a Carles Marco como uno de los entrenadores, aunque en la última no tuvo tanto impacto en el Panathinakos.

El Tenerife anunció dos dos renovaciones: el base Bruno Fitipaldo y el pívot Fran Guerra. Tanto el uruguayo, que cumplirá su séptima campaña como aurinegro, como el canario, que sumará una más, tenían opción de firmar por uno más después del 30 de junio.

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Manex Ansoregui, uno de los aleros más sólidos de Primera FEB, debutará en la máxima categoría naciona de la mano del Bilbao Basket. El jugador de Azkoitia, de 24 años y 1,95 metros, promedió 9,1 tantos, 5,4 capturas, 1,3 asistencias, 1,2 robos y 12,0 de valoración la última temporada regular con el Gipuzkoa.

El UCAM se hizo con los servicios del pívot internacional francés Jean-Marc Pansa, de 28 años, 2,08 metros y procedente del Sabah BC azerí, con el que promedió 11,5 tantos y 6,7 rechaces en la Champions League.

El Andorra renovó el contrato al escolta Aaron Best. El jugador natural de Barbados, un gran defensor, firmó 9,0 puntos (36,9% en triples), 2,2 rebotes, 1,2 asistencias y 6,1 de valoración en su debut en la ACB.

El Unicaja anunció la salida del ala-pívot Emir Sulejmanovic. El internacional finlandés, de 30 años y 2,05 metros, promedió 6,3 tantos, 4,3 rechaces, 1,0 pases de canasta y 7,0 de valoración en su única temporada en el conjunto malagueño, al que llegó desde el Zaragoza

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