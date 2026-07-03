Mamá, yo jugué en el Básquet Coruña

Strahinja Micovic saluda a la afición después del segundo partido de cuartos de final contra el Menorca Patricia G. Fraga

Dos jugadores del Básquet Coruña 2025-26 entran en un curioso top 10, el de los que –sin contar canteranos o de clubes vinculados– menos partidos han vestido la camiseta del equipo herculino entre la reentrada en Primera FEB (2012-13) y la campaña recién finalizada.

Son Strahinja Micovic, sustituto del lesionado Dino Radoncic y que no acompañará al Leyma a la ACB, y Yoanki Mencía, despedido por un caso de violencia de género cuando militaba en el Zaragoza, club desde el que llegó. Y que dejó su ficha al internacional montenegrino. El serbio es top 10 por cantidad de partidos (13), contando como una sola posición las de los jugadores con los mismos choques jugados.

El ala-pívot cubano ingresa además en el podio. Lo encabeza Mouhamed Barro. El center senegalés tuvo la desgracia de lesionarse en el primer partido liguero (correspondiente a la segunda; el de la inicial, en la pista del Tizona Burgos, se jugó más de dos semanas después) de la campaña 2020-21, contra el Real Valladolid.

Dieciséis minutos y un segundo aguantó su rodilla izquierda antes de romperse por segunda vez en menos de un año. Cuatro puntos y 2 rebotes fue su aportación.

En el segundo lugar de este peculiar ranking está Mike Di Nunno. También a causa de un percance. El base estadounidense jugó dos partidos de naranja en el ejercicio 2019-20. Se rompió el tobillo izquierdo en la cancha del Gipuzkoa. Totalizó 23 minutos y 18 segundos en el rectángulo de juego, en los que registró 3 puntos, el mismo número de asistencias y 4 rechaces.

Mencía estuvo en pista un promedio superior a medio partido en las tres primeras jornadas ligueras. Firmó un total 26 tantos, 17 capturas y 8 asistencias en 61 minutos y 33 segundos.

Otro trío de jugadores disputaron también únicamente tres encuentros con el escudo de la Torre de Hércules en el pecho. Todos después de ser fichados sobre la marcha.

El que menos tiempo estuvo en cancha fue un ilustre español del 3x3, Alex Llorca. El base catalán llegó como reemplazo de Di Nunno, pero una lesión de espalda le obligó a pasar por el quirófano. No llegó a la media hora en cancha (28:57) y su aportación se redujo a media docena de puntos y 4 rechaces de los aros.

El escolta Zaid Hearst, que había disputado la fase regular de la 2021-22 con el Araberri vitoriano, fue reclutado por el Básquet Coruña como refuerzo para los playoffs. En primera ronda, el equipo entrenado por Sergio García fue barrido (0-3) por el Básquet Girona, una serie fugaz por la cual el exterior de Maryland tuvo una participación insustancial: 12 puntos y 3 rebotes en 52:23 en el rectángulo.

El más productivo de este grupo fue Alonzo Verge Jr, fichado la pasada campaña para las tres últimas jornadas para cubrir el hueco de Brandon Taylor, al que el club le permitió irse a la Virtus Bolonia una vez consumado el descenso matemático. Verge anotó 35 tantos y repartió 13 pases de canasta en 42 minutos y 33 segundos de juego. El curso que viene sumará más en todo.

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Con solo cuatro encuentros está el único gallego del top 20, Chema González. El base ferrolano fue un refuerzo temporal en la 2013-14. Jugó 42 minutos y siete segundos, en los que aportó 8 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias.

Los siguientes de la lista disputaron tres partidos más que Chema González. En la 2020-21, el base islandés Arnar Bjornsson llegó a última hora. Registró 10 puntos, 10 rebotes y 5 pases letales en los 45 minutos y trece segundos repartidos entre la regular (4) y los playoffs (3).

El curso ACB deparó otro miembro del club del 7. El alero dominicano Ángel Núñez sustituyó a su homólogo y compatriota LJ Figueroa, quien en plenas fechas navideñas pidió al club la rescisión de su contrato. Once partidos vistió la naranja (68 tantos, 29 rechaces y 10 asistencias en 154 minutos y 30 segundos).

Núñez tampoco llegó a adaptarse a la filosofía de Diego Epifanio, que lo tuvo confinado en el banquillo más tiempo que corriendo por la pista. Su aportación fue de 16 puntos y 10 rebotes en un total de 72 minutos y 56 segundos.

Ilustrísimo con ocho

Con ocho partidos de naranja hay otro tres jugadores. Entre ellos un ilustrísimo internacional francés, Thomas Heurtel. El ex de, entre otros, Real Madrid y Barça jugó a un enorme nivel, aunque en su periplo el Leyma ganó un solo partido. El polémico base promedió, en un total de 201 minutos y un segundo, 12,8 puntos, 3,3 rebotes y 9,0 asistencias (el líder liguero de ese curso, Marcelinho Huertas (Tenerife), registró una media de 6,9.

Sergio Vidal fue un fichaje temporal de la temporada 2015-16. Jugó poco más de media hora (34:02) y su aportación fue de 7 tantos y media docena de capturas.

Completa este grupo el jugador más alto que ha defendido el escudo del Básquet Coruña, el húngaro Gergely Somogyi. De 2,21 metros, su llegada, tras jugar liga de verano con los Lakers, disparó la expectación. A la hora de la verdad, poca cosa: 16 puntos, 30 rechaces y 11 tapones antes de ser cortado.

Había sido contratado para paliar la salida de Matt Rogers, un chico talentoso pero peladito de físico que llegó a Alvedro con una guitarra y despegó en la otra dirección después de firmar 41 puntos, 24 rebotes y 8 tapones en 103 minutos y 40 segundos repartidos en once encuentros. A Somogyi lo reemplazó Edu Hernández-Sonseca, a la postre uno de los grandes artífices de la primera clasificación de la historia del club para unos playoffs de ascenso a la ACB.

Escapó del top 20, por los pelos, Dino Radoncic, 21 partidos de naranja antes de serle diagnosticada una trombosis venosas en una pierna. El montenegrino, que seguirá sumando en la 2026-27, acumula tres partidos más que el último de ese ranking, Gary McGhee, reclutado en la 2020-21 tras la salida de Justin Raffington, que a su vez había aterrizado sobre la marcha por las lesiones de Mouha Barro y Abdou Thiam y porque Perris Blackwell, destacadísimo la campaña precedente, acabó por no renovar por culpa de un problema familiar. McGhee rindió a gran nivel: 112 tantos y 94 rebotes en 456 minutos y 27 segundos en cancha. En el tramo final de este ejercicio llegó también Lotanna Nwogbo.

El otro uno

En los primeros años en la segunda categoría (1998-2002), el que menos jugó fue Salva Alonso: un encuentro en la 1998-99, con 3 puntos y 1 asistencia en ocho minutos. El interior francés Ousmane Traore disputó tres (15 minutos en total) en 2001-02 y completa el podio de esta época el base Carlos Braña, con cuatro salidas a pista en la 1999-00. El canterano del Estudiantes jugó un total de 32 minutos, en los que anotó una docena de puntos.

En LEB Plata (actual Segunda FEB), lidera el alero Javier Rodríguez, con ocho partidos en la campaña 2008-09 (321 puntos y 20 rebotes en 126 minutos), seguido del base Miguel Ortega, con diez (21 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias en 79 minutos y 28 segundos) en la 2010-11. Dos estadounidenses, Ronald Thompson y Marcus Wilson, jugaron once encuentros por barba en la 2010-11. Ambos fueron cortados por bajo rendimiento. Al primero lo sustituyó Kim Adams y la ficha del segundo la ocupó Kyle Ohman.

En la única temporada en la extinta LEB Bronce, la 2007-08, los únicos que jugaron muy poco fueron tres canteranos, Kike Urcola, Christian Añón y Diego Seara, mientras que en los años del segundo periplo en EBA (2002-2004 y 2005-2007) lo fue Marcus Perkins, con tres encuentros en el curso 2002-03.

La menor cantidad de tiempo en cancha con el escudo de la Torre de Hércules en el pecho la ostenta Valentín Carrizo, joven base argentino del vinculado Xiria, al que Diego Epifanio le concedió 48 segundos en el partido en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Real Betis de la temporada 2023-24, la del primer ascenso a la ACB. Lanzó una vez a canasta, desde el arco, y capturó un rebote.